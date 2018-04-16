Никогда не поздно: как кардинально сменить сферу деятельности после 40 лет

Люди все чаще меняют не только работу, но и сферу деятельности. Если раньше человек мог всю жизнь проработать на одном предприятии, то теперь если кто-то трудится в компании больше 10 лет, это, скорее всего, вызовет удивленные взгляды в его сторону. Многие профессии теряют свою актуальность, приходится постоянно учиться, осваивать новые компетенции — иначе будешь выброшен за борт. Люди обычно меняют сферу деятельности по нескольким причинам:

— достигли потолка;

— испытывают желание больше зарабатывать;

— надоела рутина;

— имеют напряженные отношения с коллегами;

— хотят больше времени уделять семье;

Ученые говорят о том, что работу в среднем нужно менять каждые 5-7 лет, иначе у работника пропадает инициатива.

Чаще всего с кризисом среднего возраста люди сталкиваются в 35-40 лет. Первые симптомы выражаются в потере интереса к жизни, мучительных самокопаниях: «Чего я достиг? Правильно ли я живу? Этого ли я хотел?» Все это оставляет отпечаток на профессиональной жизни людей. Именно в этот момент многие задумываются о смене рода деятельности, но главным препятствием становится страх потерять в деньгах или же просто потерпеть неудачу. И если для мужчин желание рваться в бой, на баррикады, является вполне естественным, то представительницы прекрасного пола в принципе не склонны что-то резко менять.

Женщины достаточно стабильны в своем выборе и карьерном развитии, и случаи смены профессии после 40 лет происходят довольно-таки редко, говорит Анна Михеева , директор практик рекрутинговой компании Hays. «Чаще отмечаются переходы в рамках одной профессии, но в другие индустрии, либо смена профессии, но внутри компании. Например, у нас был случай, когда руководитель юридического департамента сменила профессию и перешла в HR-отдел», — добавляет она.

Тем не менее все больше представительниц женского пола делают решительный шаг вперед и кардинально меняют свою жизнь. Корреспондент Forbes Woman поговорила с несколькими женщинами о том, как им удалось уйти в другую сферу, с какими сложностями они столкнулись, почему решили что-то поменять в своей жизни и карьере.

Новый поворот

«Русал» и Наталья Хацелова проработала в качестве юриста 15 лет в таких крупных компаниях, как «Мечел» «Мосэнерго» . Последнюю должность директора департамента налоговой политики она занимала шесть лет. Четыре года назад она ушла из юриспруденции, основала онлайн-галерею современного искусства SMART.

«В крупных структурах я работала на руководящих постах, как говорится, сидела на объективно хороших и «теплых» места с кучей привилегий и более чем достойным вознаграждением. Но в какой-то момент я достигла потолка, и захотела уйти в более широкую сферу, чем налоги. Я открыла кофейню, но бизнес показался слишком мелким, пыталась организовать юридическую фирму, но мне это было на самом деле не интересно. Идея открыть галерею родилась сама собой. Несколько лет назад, когда мы с мужем обустраивали загородный дом, у меня были проблемы с выбором живописи. У нас в стране очень неорганизованный рынок искусства, покупатель с деньгами не может совершить покупку — привык к другим условиям и сервису. Когда я решила сменить работу, меня отговаривали все, кто мог, это самый тяжелый момент в смене профессии. Но и он преодолим. Одна подруга, которой я безмерно благодарна, не переставала повторять «Наташа, у тебя все получится».

Марина Коноваленко по первому образованию инженер-электрик. В последствии защитила диссертацию по психологии, издала 11 учебников по психологии менеджмента и теории коммуникации, по которым теперь учатся более чем в 200 вузах.

«Когда я поменяла сферу, в доходе выиграла в несколько раз. Не бойтесь менять то, что вас не устраивает, исполняйте свои и только свои желания и забудьте слово «должен». Есть только замечательное слово«хочу», — говорит психолог.

Марина Фомина кардинально изменила жизнь в 47 лет. Будучи полковником полиции , она ушла в отставку с должности руководителя управления Центрального аппарата МВД России. Марина перепрофилировалась в конфликтологи и стала бизнес-тренером. По ее словам, работа заключается в том, что она помогает людям и упрощает им жизнь, делая их счастливее.

«Я построила безупречную карьеру от рядового сотрудника до руководителя управления центрального аппарата МВД России. И работу свою я очень любила. Но в какой-то момент поняла, что достигла высшей точки своей карьеры и движение вверх, хоть и возможно, но уже бессмысленно. Разница в одну-две позиции по сравнению с тем, чего я достигла, несущественна с точки зрения масштабности решаемых задач.

МВД России — огромная неповоротливая структура, в которой реализация любого проекта обрастает бюрократией и рутиной. Энергозатраты огромны, коэффициент полезного действия минимален. Мои главные движущие силы — смысл, любовь и свобода. На госслужбе они не получают реализации. Поэтому я ушла. Сама. Никто не верил, что такое возможно. Обычно с таких должностей уносят. Самый главный страх — остаться без средств к существованию. Я понимала, что на фрилансе я не смогу сразу зарабатывать столько, сколько привыкла. Мужа предупредила, чтобы бы был готов повесить меня на свою шею. Он даже обрадовался. Был страх оказаться невостребованной. Конкуренция на рынке бизнес-тренеров и консультантов высока. Я вполне могла оказаться ненужной миру. Потом оказалось, что никакой конкуренции нет. Каждый находит то, что ему близко, а его находят клиенты. И я знаю волшебный вопрос, который научилась задавать себе, чтобы справиться со страхом: «Что сейчас угрожает моей жизни и моему здоровью?» Если ответ «ничего», то я ныряю в этот страх».

Но что делать, если вы все-таки решились на смену профессии, но не знаете, куда двигаться дальше? Forbes Woman узнал мнение специалистов.

Директор практик рекрутинговой компании Hays Анна Михеева советует следующие:

«Определитесь с кругом интересов и перенесите их на карьерную плоскость. Попробуйте провести ревизию своих увлечений. Начните с задач, которые вдохновляли вас на текущем или прошлом месте работы, вспомните о любимых школьных предметах, книгах или ТВ-шоу. Попробуйте перенести все свои интересы на бумагу и получите список отраслей, которые потенциально могут подойти для построения карьеры. Важно также понять, насколько востребована желаемая должность в выбранной вами области. Изучите выбранную отрасль, максимально углубившись в нее. Следите за контентом, которым делятся лидеры рынка в социальных сетях. Это поможет расширить знания о ключевых трендах, с которыми вы должны быть знакомы. Слушайте подкасты и смотрите вебинары, которые ведут эксперты отрасли. Читайте специализированные журналы, книги, посещайте лекции и семинары. Так вы поймете действительно ли отрасль вам подходит».

Понять, чем вы теперь хотите заниматься —это примерно половина пути навстречу мечте, но как устроиться на новую работу?

Елена Александрова , руководитель ASL Consulting, карьерный консультант так комментирует ситуацию:

«Здесь есть три пути решения. Первый вариант — изучить пул компаний, которые интересны, составить резюме и подробное сопроводительное письмо, в котором стоит указать, какие задачи вы готовы решить, исходя из стратегии развития компании, взять на себя ответственность за их решение. Второй — найти в соцсетях лицо, принимающее решение или лидера мнений компании, списаться с ним лично, найти точки соприкосновения, заинтересовать своим опытом и рассказать о том, какими знаниями и качествами вы обладаете и чем будете полезны организации. Третий вариант — предложить взять вас на проект по временному договору. Риск компании минимальный, а у вас есть шанс показать себя с лучшей стороны и получить должность. Если вам нужен новый опыт, не бойтесь пойти на ступень ниже той должности, которую вы занимаете. Так вы получить шанс проявить себя, показать то, на что вы способны, и, скорее всего, получите предложение о работе».

Светлана Белодед , руководитель департамента по работе с персоналом инвестиционной компании QBF говорит, что начать путь к осуществлению мечты не поздно в любом возрасте.

«После 40 лет женщина в силах получить высшее образование и начать карьеру в совершенно новой сфере. У меня есть знакомая, которая долгое время была супругой военнослужащего и работала в армейских частях на административных позициях. Уже ближе к сорока в ее в жизни произошли очень серьезные перемены — развелась с мужем, осталась одна с двумя детьми. В какой-то момент она поняла, что в силах исполнить свою давнюю мечту — закончить медицинский институт и стать врачом. Женщина стала студенткой очного отделения вуза, когда ей было за сорок, потом устроилась в поликлинику и стала специалистом, которого уважают коллеги и любят пациенты. Все, кто общается с ней, признают, что у нее талант к медицине. Сейчас ей уже больше 55 лет, но она продолжает работать, не чувствуя особой усталости и не думая о пенсии. Дело, о котором она мечтала всю свою жизнь, на которое не пожалела дополнительные шесть лет в университете, вдохновляет ее и делает действительно счастливым человеком. Я считаю, что кардинально изменить сферу деятельности можно в любом возрасте. Главное, поставить перед собой четкую цель и делать все возможное, чтобы достичь ее», — делится она.

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