Ещё
Супруга Буша-старшего решила не обращаться в больницы, несмотря на ухудшающееся состояние
Далее:
Читайте также:
Ещё

Супруга Буша-старшего решила не обращаться в больницы, несмотря на ухудшающееся состояние 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /ТАСС/. Супруга бывшего президента США Джорджа Буша — старшего Барбара из-за пошатнувшегося здоровья решила более не обращаться за медицинской помощью в больницы и сосредоточиться на уходе за собой дома. Об этом говорится в кратком заявлении представителей четы Бушей, распространенном в воскресенье.
"После серии недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами госпожа Буш, которой 92 года, решила больше не обращаться за дополнительным медицинским лечением и вместо этого сосредоточит свое внимание на симптоматической терапии", — говорится в заявлении.
"Это не удивит тех, кто знаком с Барбарой Буш и знает, насколько стоически она воспринимает свое пошатнувшееся здоровье. Благодаря своей крепкой вере, она в большей степени беспокоится не о себе, а о других", — отметили представители семьи.
Представители семьи Бушей предпочитают не распространяться о состоянии здоровья супруги экс— президента. По данным телекомпании CNN, женщина страдает от хронического обструктивного заболевания легких, однако официального подтверждения этой информации нет. Гораздо чаще сообщается о здоровье Буша-старшего: так, в январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели, а в апреле снова был госпитализирован с этим диагнозом. Жена не захотела расставаться с ним и решила окружить мужа неусыпной заботой в больнице.
6 января этого года супруги отметили 73-ю годовщину свадьбы, и это самый долгий брак среди всех «первых пар» США в истории страны.
ТАСС: последние новости
Мисс Россией-2018 стала девушка из Чувашии Архангельский завод начал выпуск подсластителя из беломорской ламинарии Эмбер Херд отдала на благотворительность отступные после развода с Джонни Деппом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом48
Волочкова снялась голой на пляже216
Ким Кардашьян снова уличили в редактировании фото
Седокова рассказала, какой Басков в постели72
Привычные продукты, которые лучше обходить стороной
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение