Супруга Буша-старшего решила не обращаться в больницы, несмотря на ухудшающееся состояние

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. / ТАСС /. Супруга бывшего президента США Джорджа Буша — старшего Барбара из-за пошатнувшегося здоровья решила более не обращаться за медицинской помощью в больницы и сосредоточиться на уходе за собой дома. Об этом говорится в кратком заявлении представителей четы Бушей, распространенном в воскресенье.

"После серии недавних госпитализаций и консультаций с семьей и врачами госпожа Буш, которой 92 года, решила больше не обращаться за дополнительным медицинским лечением и вместо этого сосредоточит свое внимание на симптоматической терапии", — говорится в заявлении.

"Это не удивит тех, кто знаком с Барбарой Буш и знает, насколько стоически она воспринимает свое пошатнувшееся здоровье. Благодаря своей крепкой вере, она в большей степени беспокоится не о себе, а о других", — отметили представители семьи.

Представители семьи Бушей предпочитают не распространяться о состоянии здоровья супруги экс— президента. По данным телекомпании CNN, женщина страдает от хронического обструктивного заболевания легких, однако официального подтверждения этой информации нет. Гораздо чаще сообщается о здоровье Буша-старшего: так, в январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели, а в апреле снова был госпитализирован с этим диагнозом. Жена не захотела расставаться с ним и решила окружить мужа неусыпной заботой в больнице.

6 января этого года супруги отметили 73-ю годовщину свадьбы, и это самый долгий брак среди всех «первых пар» США в истории страны.