Народный календарь. 16 апреля. Водопол-переплут, съешь лошадку

В старину этот день назывался днем Водопола, Переплута, Водокрута, или днем Водяного и был очень значимым, поскольку предкам нашим было очень важно установить хорошие отношения с властителем подводного царства.

Считалось, что именно в этот день Водяной окончательно просыпается от спячки и начинает обход владений. Вместе с ним просыпались и его «сожители» — всякая подводная нечисть, включая русалок.

Водопол на Руси почитался. Ему воздавали должное еще в языческие времена, но традиция не забылась и с наступлением христианства. В мифологии Водопол представлялся как старик, причем с не самым лучшим характером. Считалось, что просыпается он тяжело, ворчит, отчего на воде возникает легкое волнение, злится, что ослаб за зимний период, но людям хочет показать обратное и стремится баламутить воду, устраивать шторм, отвязывать и уводить от берега лодки.

Но первое, что делает проснувшийся Водопол — требует еды, а потом уже отправляется на обход своего царства. Голодный Водяной зол, считалось, что в такие дни не стоит стоять на берегу водоема — разозлится старик, утащит к себе, а там и русалки подтянутся, оставят для своих забав, не отпустят пленника на сушу. А уж если вы пришли на берег, нужно было задобрить подводных жителей подаянием. На подачки и угощения им не скупились: крестьяне бросали Водяному в воду куски хлеба, а рыбаки, зависимые от его настроения и благоволения, порой дарили старику ну просто беспримерно щедрые подарки. Например, покупали старую лошадь и… топили ее, бедную, в водоеме, приговаривая: «Держи, Водокрут, обед, гуляй пятьсот лет». Согласно поверью, такой обед приходился Водокруту по вкусу, он в благодарность за это «пас» и стерег рыбу, когда надо — заводил ее в сети, баловал добрых рыбаков богатым уловом, а в шторм и ненастье оберегал их жизни. Важно было также задобрить старика и чем-нибудь сладким, хотя бы просто бросить в воду соту с медом — тогда Водяной не путал снасти.

Самой плохой приметой считалось в этот день появление на воде остатков льда — говорили, что это к плохому лову.

* Именины в этот день отмечает только Никита.

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