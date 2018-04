Самые красивые и успешные первые леди XXI века 

Карла Бруни (Франция)

Анхелика Ривера (Мексика)

Анхелика Ривера стала популярна задолго до того, как ее второго мужа в 2012 году избрали президентом Мексики. В 90-е она снималась в сериалах, над которыми рыдали миллионы женщин: «Просто Мария», «Хозяйка», «Очищая любовь».

Она — одна из самых популярных и востребованных актрис в Мексике, а 2008 году даже стала лицом компании, которая занималась популяризацией туризма. Как и все первые леди, она посещает светские мероприятия, занимается благотворительностью и много времени уделяет семье. Но профессию актрисы Анхелика не забросила: она до сих пор снимается в сериалах.

Мелания Трамп (США)

Когда-то давно Мелания хотела стать архитектором и поступила в университет города Любляна, но проучилась там только год. Как в историях о Золушках, ее случайно заметил фотограф и уговорил попробовать себя в модельном бизнесе.

Так будущая первая леди переехала в Милан, где и началась ее успешная карьера. Прославившись в Италии, она отправилась покорять мир дальше — в США. Ее снимали для обложек Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle , приглашали на модные показы и предлагали рекламные контракты.