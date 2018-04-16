Самые красивые и успешные первые леди XXI века

Карла Бруни (Франция)

В первую очередь Карла Бруни, конечно, топ-модель, певица, композитор и автор песен, а уже потом первая леди. Она стала знаменитой еще до брака с Николя Саркози . Контракты с модными брендами в 1994 году сделали ее самой высокооплачиваемой моделью в мире. Но и президентство мужа неплохо помогло ее карьере. Сейчас Карла Бруни-Саркози уже экс-первая леди и, скинув с себя светские обязательства, занимается любимыми делами. Она ведет активную деятельность в мире шоу-бизнеса и моды, возглавила Фонд помощи студентам и социально незащищенным слоям населения, вновь снялась для обложки Vogue, а в марте 2013 года стала лицом бренда Bulgari.

Кстати, на президентских выборах 2007 года Карла не голосовала, потому что еще не получила гражданство Франции, но в одном из интервью призналась, что поддерживала тогда… оппонента своего мужа Сеголен Руаяль

Анхелика Ривера (Мексика)

Анхелика Ривера стала популярна задолго до того, как ее второго мужа в 2012 году избрали президентом Мексики. В 90-е она снималась в сериалах, над которыми рыдали миллионы женщин: «Просто Мария», «Хозяйка», «Очищая любовь».

Она — одна из самых популярных и востребованных актрис в Мексике, а 2008 году даже стала лицом компании, которая занималась популяризацией туризма. Как и все первые леди, она посещает светские мероприятия, занимается благотворительностью и много времени уделяет семье. Но профессию актрисы Анхелика не забросила: она до сих пор снимается в сериалах.

Мелания Трамп (США)

Когда-то давно Мелания хотела стать архитектором и поступила в университет города Любляна, но проучилась там только год. Как в историях о Золушках, ее случайно заметил фотограф и уговорил попробовать себя в модельном бизнесе.

Так будущая первая леди переехала в Милан, где и началась ее успешная карьера. Прославившись в Италии, она отправилась покорять мир дальше — в США. Ее снимали для обложек Vogue, Harper’s Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle , приглашали на модные показы и предлагали рекламные контракты.

На одной из вечеринок в 1998 году она познакомилась с бизнесменом Дональдом Трампом , который позже стал ее мужем и президентом США. Кстати, Мелания не сразу ответила на его знаки внимания, Трамп долго добивался ее расположения. После рождения сына она оставила модельный бизнес и занялась общественной работой, а еще основала свой бизнес по дизайну и продаже ювелирных украшений.

Летиция Ортис (Испания)

В 2004 году Летиция Ортис вышла замуж за короля Испании Филиппа VI и получила титул королевы. Политически это только номинальное звание, но она, несомненно, одна из самых красивых и стильных первых леди.

Летиция — успешный в Испании журналист, а первые шаги в профессии сделала в уже 10 лет. Потом она получила диплом бакалавриата и магистратуры по этой специальности и вплотную занялась своей карьерой. Еще во время учебы в университете Летиция практиковалась в газетах и новостных агентствах. А 2000 году даже получила награду Мадридской ассоциации прессы — Lara-Award. Эта награда присуждается молодым журналистам до 30 лет за выдающиеся профессиональные достижения.

Сейчас Летиция ведет ежедневную вечернюю программу новостей Telediario на телеканале TVE, где работает уже 18 лет. Уверены, что она покорила короля Филиппа не только яркой внешностью, но и умом и талантом.

Мехрибан Алиева с детства любила учиться: окончила школу с золотой медалью и университет с красным дипломом. По образованию она врач и даже какое-то время работала в НИИ глазных болезней, а в 2005 году защитила кандидатскую диссертацию. Первой леди Мехрибан стала в 2003 году, но замуж за Ильхама Алиева вышла еще студенткой. Сейчас они оба занимаются политикой. Мехрибан — вице-президент Азербайджана.

В красоте и стиле Мехрибан Алиевой нет равных: бывший президент Франции Николя Саркози так ей восхищался, что представил Алиеву к ордену почетного легиона Франции. А агенты американских спецслужб однажды не смогли отличить первую леди Азербайджана от ее дочерей — так молодо она выглядела. Поговаривают, что без операций здесь не обошлось, но какая разница, если эффект классный!

P. S. При подготовке материала нам стало интересно, как называют супругов женщин-президентов, так вот — это «первые джентльмены».