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Ярославна отдала все ювелирные украшения за «снятие порчи»
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Ярославна отдала все ювелирные украшения за «снятие порчи» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Когда 56-летняя женщина поняла, что её обманули, она обратилась в полицию. По данным регионального УМВД, инцидент произошел в четверг, 12 апреля, на улице Ньютона во Фрунзенском районе.
Незнакомая женщина подошла к ярославне и сказала, что на ней лежит порча. После мошенница предложила снять проклятие с помощью очищения ювелирных украшений. Потерпевшая отдала ей драгоценности. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей. Сейчас полицейские разыскивают подозреваемую.
Приметы: на вид 30 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы средней длины, русые, глаза карие. Она была одета в темную куртку до пояса, черные брюки, белый шарф с полосками, на ногах были черные полусапожки. Речь тихая и спокойная.
Если вы знаете что-либо об этой женщине, сообщите информацию правоохранителям.
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