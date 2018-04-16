Жить надо сегодняшним днем: доктор Мясников советует, как сохранить душевное равновесие

64-летний Александр Мясников продолжает покорять женские сердца России, публикуя в своем микроблоге не только подробности своего закаливания, но и мудрые советы на тему здоровья. Недавнее видео доктора было посвящено душевному равновесию и вызвало массу откликов его восторженных подписчиков.

Александр Мясников является одним из известных теледокторов страны. В программе «О самом главном» мужчина рассказывает о различных заболеваниях, диагностике и лечении, пропагандирует здоровый образ жизни. Александр Леонидович из программы в программу подчеркивает, что залог хорошего самочувствия — правильное питание, умеренные физические нагрузки и хорошее настроение. Иногда он довольно резко комментирует состояние некоторых пациентов, которые запустили себя и довели болезнь до тяжелой стадии. Но за это и телезрители, и пользователи Инстаграма обожают Мясникова и всячески благодарят за дельные советы и мотивацию.

Привлекать здоровье в массы народный любимец пытается и через свой аккаунт в Инстаграме. Доктор начал записывать видео-обращения к своим фолловерам с краткими и дельными советами. Недавний ролик затронул очень щепетильную для всех тему — душевного равновесия. Мы, как известно, люди довольно нервные и любим переживать по делу и без, а Александр Леонидович спокойно объяснил, что составление нами прогнозов на будущее — бесполезное занятие и всего навсего наше отвлечение. Планы на несколько лет вперед никогда не сбываются и никто не знает, что нас ждет завтра. Поэтому, считает Мясников, «никогда не нужно отчаиваться. То, что кажется сегодня безнадежным, все это глупости. Жить надо сегодняшним днем». Сам доктор признался, что не вряд ли поверил бы в то, что будет сидеть на Елисейских полях и записывать видео для своих почитателей. А вот так сложилась жизнь. «Не думайте о том, что будет завтра. Завтра еще не наступило. А вот вчера уже умерло. Хорошее осталось в нашей памяти, а плохое тоже забывать не стоит. Оно учит нас стойкости».

Простые истины, однако как часто в суете будней именно о них мы и забываем! Это и отметили фанаты Мясникова, поблагодарив его за такую нужную публикацию в нелегкое время. «Обожаю вас слушать! Что передачи или интервью на медицинские темы, что просто мысли и суждения мудрого человека!» «Спасибо за ваш оптимизм, это придаёт силы и даёт уверенность что впереди не всё так плохо» «Какое счастье, что есть такие люди как вы доктор! Всегда вас слушаю и становится легче дышать! Вы словно меня встряхиваите от бесконечных забот и заряжаете позитивом. Спасибо вам!» «Ваши слова — девиз моей жизни: живи сейчас и живи в кайф, но не забывай, что наступит завтра» «Очень правильно сказано! И самое главное от вас звучит очень позитивно..» «Вы как хороший психолог! Я об этом думала, стараясь себя успокоить. Но когда это слышишь, а не думаешь, воспринимается по другому.» «Спасибо Вам за такие размышления, сейчас, когда сам прошёл через огромные передряги стал точно так де относится к жизни, и наступило определенное душевное спокойствие.» «Вы даже не представляете, Александр Леонидович, как Вы нам нужны! Спасибо, что Вы есть… Вы для нас ещё и психотерапевт» Доктор Мясников однозначно может являться для многих примером, ведь он в свои годы отлично выглядит, ведет здоровый образ жизни, много работает и занимает активную социальную позицию. А главное, что Александр Леонидович щедро делится своими знаниями и опытом с теми, кто в них очень нуждается.

Публикация от Александр Мясников (@alexander_myasnikov1) 1 Апр 2018 в 8:06 PDT Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!