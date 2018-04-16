Анна Веснева: «Злость возвращается. Тортом в лицо»

Эту историю рассказала знакомая, правда, сама писать поленилась, вот и доверила мне. Так что, получив расписку «с моих слов записано верно», передаю ее вам.

"Стою в очереди в магазине. Вдруг прямо передо мной плюхается торт и вслед за ним, толкая меня, пробивается запыхавшаяся женщина (очередь она не занимала точно!)". На секунду потерявшая дар речи от такой наглости, спокойно говорю: «Женщина, вас не смущает, что я здесь стою?». Та, неубедительно делая вид, что действительно впервые меня видит, отвечает: «Ой! Я вас даже не заметила! Меня там такси ждет, я очень спешу!». Ладно, думаю, всякое бывает, не жалко. Но ведь можно было и по-человечески попросить, а не прикидываться, что в очереди стояла невидимка.

Самое эпичное началось позже. Тетка взялась цепляться к кассиру по мелочам вроде пакета и какого-то лишнего рубля (а ведь такси ждет!). В итоге она распсиховалась в конец и, чуть ли не послав всех, стремительно вылетела из супермаркета. А дальше как в кино (не хватало только эффекта замедленной съемки). Нагруженная пакетами женщина с тортом в руках пытается взгромоздиться, как ворона с сыром из басни на ель, в машину. В этот момент торт выпыгивает из рук, да не просто падет на землю. От неловкого движения он подскакивает вверх и падает прямо на нее. Женщина в торте чуть ли не с ног до головы!

Не хочу злорадствовать, но в тот момент мы с продавщицей не смогли удержаться от смеха. А вообще надеюсь, для сварливой женщин, этот эпизод стал уроком: злость, грубость, невежество возвращаются. Хоть бы и тортом в лицо.