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15 романтичных фото Челябинска и окрестностей из инстаграма заядлого велосипедиста
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15 романтичных фото Челябинска и окрестностей из инстаграма заядлого велосипедиста 

Хорошие новости 42 минуты назад
Фото: Хорошие новости
Миша Литвиненко начал фотографировать, катаясь на велике в 14 лет. Сейчас ему 17 и за три года он собрал внушительную коллекцию из более сотни прекрасных снимков, который постепенно выкладывал в своем Инстаграме (больше там, кстати, ничего и нет). «Хорошие новости» выбрали лучшие фото урбанистической романтики от заядлого велосипедиста и спешим поделиться ими с вами. Скоро сезон, ребята, готовьте свои велики к покатушкам.
Начнем с зимы, с которой пора прощаться
Место узнать не сложно: вид на концертный зал им. Прокофьева
На рассвете
Место тоже узнаваемо
А это…точно в Челябинске такое «море»?
Это, скажем прямо. не Челябинск. Село Казанцево в Сосновском районе.
Видимо, тоже где-то за пределами города
Вот и еще родные просторы
А вот и урабанистическая романтика во всей красе. Закатной
Еще одно солнечное фото, правда, мрачноватое
Казалось бы, железяки и железяки, а какая геометрия!
Везде можно увидеть красоту
Эстетика переходов
Дорога манит вдаль
Гибрид атмосферы Челябинска и Питера
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