15 романтичных фото Челябинска и окрестностей из инстаграма заядлого велосипедиста

Миша Литвиненко начал фотографировать, катаясь на велике в 14 лет. Сейчас ему 17 и за три года он собрал внушительную коллекцию из более сотни прекрасных снимков, который постепенно выкладывал в своем Инстаграме (больше там, кстати, ничего и нет). «Хорошие новости» выбрали лучшие фото урбанистической романтики от заядлого велосипедиста и спешим поделиться ими с вами. Скоро сезон, ребята, готовьте свои велики к покатушкам.

Начнем с зимы, с которой пора прощаться

Место узнать не сложно: вид на концертный зал им. Прокофьева

На рассвете

Место тоже узнаваемо

А это…точно в Челябинске такое «море»?

Это, скажем прямо. не Челябинск. Село Казанцево в Сосновском районе.

Видимо, тоже где-то за пределами города

Вот и еще родные просторы

А вот и урабанистическая романтика во всей красе. Закатной

Еще одно солнечное фото, правда, мрачноватое

Казалось бы, железяки и железяки, а какая геометрия!

Везде можно увидеть красоту

Эстетика переходов

Дорога манит вдаль

Гибрид атмосферы Челябинска и Питера