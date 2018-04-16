Сериал недели: «Юная»

В центре сюжета — Лиза. Она умна, привлекательна и построила карьеру в издательском бизнесе. Правда, это было пятнадцать лет назад. Сейчас Лиза домохозяйка в разводе и ей сорок. Бывший муж живет с молодой любовницей, оставив Лизе огромные счета за дом, а взрослая дочь уехала учиться по обмену. Лиза осталась одна, вынуждена вновь выйти на работу и начать жизнь с чистого листа. Но как начать с нуля, если тебе уже не двадцать? Оказалось, что в мире айпедов, твиттера и хэштегов на работу охотнее берут юных выпускниц колледжа, а опыт в отрасли сводится на нет 15-летним перерывом. Когда возвращение Лизы в любимую профессию оказывается на грани провала, она решается выдать себя за 26-летнюю. Уловка срабатывает, и Лиза получает желанную должность ассистента властной главы одного издательских домов Нью-Йорка. Теперь Лизе предстоит освоиться в новом возрасте и на новом месте, подружиться с молодыми коллегами и не забыть про свою «реальную» жизнь. А еще постараться не потерять голову в романе с сексуальным татуировщиком. Тоже, разумеется, молодым.