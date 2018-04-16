Ещё
Инсайдер: Белла Хадид и The Weeknd целовались всю ночь на фестивале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Инсайдер: Белла Хадид и The Weeknd целовались всю ночь на фестивале 

Журнал ОК! 1 час назад
Трехдневный фестиваль музыки и искусств Coachella собрал немало знаменитостей. На мероприятии были замечены сестры Хадид, Джастин Бибер, Пэрис Хилтон, Бруклин Бекхэм, Хейли Болдуин, Пэрис Джексон и другие публичные личности. Одни удивили поклонников своими выступлениями, а другие неожиданными выходками. Так, сегодня инсайдер сообщил, что видел Беллу Хадид в объятиях ее экс-бойфренда The Weeknd.
Они провели всю ночь вместе и покинули фестиваль тоже вместе. Белле нравится проводить время с The Weeknd, и она надеется на будущее воссоединение с ним. Они обнимали друг друга, целовались и мило общались. Белла выглядела очень счастливой.
Очевидец также добавил, что Белла и The Weeknd частенько устраивают тайные встречи. Тем не менее, певца успели сфотографировать на празднике и с бывшей подружкой Джастина Бибера — Шантель Джеффрис.
The Weeknd и Шантель Джеффрис
Напомним, что ранее The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, встречался с Беллой Хадид, от которой ушел к Селене Гомес. С экс-подружкой Джастина Бибера артист встречался 10 месяцев, но в октябре 2017 года пара раскололась. Селена вернулась к Джастину, с которым в итоге рассталась.
Журнал ОК!: последние новости
Отец Бейонсе о ее дочери: «Блу Айви – настоящая звезда» Алекс Родригес вступил в конфликт с экс-супругой по поводу алиментов Журнал Numéro Россия провел фэшн-день в «Крокус Сити Молле»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом106
Привычные продукты, которые лучше обходить стороной3
Волочкова снялась голой на пляже217
Звезды, которые после развода ненавидят друг друга3
Седокова рассказала, какой Басков в постели76
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
04:43
Муж-"козел" изуродовал дочь Распутиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение