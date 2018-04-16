Инсайдер: Белла Хадид и The Weeknd целовались всю ночь на фестивале

Они провели всю ночь вместе и покинули фестиваль тоже вместе. Белле нравится проводить время с The Weeknd, и она надеется на будущее воссоединение с ним. Они обнимали друг друга, целовались и мило общались. Белла выглядела очень счастливой.

Очевидец также добавил, что Белла и The Weeknd частенько устраивают тайные встречи. Тем не менее, певца успели сфотографировать на празднике и с бывшей подружкой Джастина Бибера — Шантель Джеффрис.

The Weeknd и Шантель Джеффрис

Напомним, что ранее The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфайе, встречался с Беллой Хадид, от которой ушел к Селене Гомес. С экс-подружкой Джастина Бибера артист встречался 10 месяцев, но в октябре 2017 года пара раскололась. Селена вернулась к Джастину, с которым в итоге рассталась.