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5 самых частых ошибок в практике йоги
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5 самых частых ошибок в практике йоги 

The Challenger 1 час назад
Фото: The Challenger
Яна Ананьева
Вы относитесь к йоге как к фитнесу
— Йога — это не просто набор физических упражнений. Пора отбросить стереотип, будто йогины только и делают, что стоят на голове или сидят со скрещенными ногами. Асаны считаются лишь подготовкой тела к длительному нахождению в медитации. Если практиковать только асаны и воспринимать их только как гимнастику для тела, можно нарушить естественный порядок действий. Смысл, который заложили в учение йоги, потеряется — и уже вряд ли можно сказать, что человек занимается именно йогой.
Старайтесь не фокусироваться исключительно на физическом аспекте и развивайтесь во всех направлениях — тогда ваша практика станет по-настоящему наполненной.
Вы неправильно дышите
Фото: shutterstock.com Дыхание и йога — единое целое. Очень важно соблюдать несколько простых правил, касающихся дыхания:
вдох и выдох всегда происходят через нос (исключения составляют лишь некоторые виды пранайям);
на протяжении всей практики дыхание синхронизируется с движениями;
дыхание — дополнительная точка концентрации в йоге, позволяющая полностью пребывать в моменте, быть здесь и сейчас.
Если не обращать внимания на дыхание во время занятия йогой, человек превращает всё в обычную физкультуру и не использует весь потенциал, который заложен в каждой асане.
Вы пропускаете разминку
Фото: shutterstock.com Начало и завершение практики — ключевые её составляющие. Многие пренебрегают настройкой и разминкой перед началом занятия. Прежде чем перейти к выполнению асан, человеку следует настроиться на практику, успокоить дыхание, ум, оставить все волнующие его вопросы за пределами коврика. Затем следует выполнить разминку: чем в более холодном помещении вы находитесь, тем более интенсивной она должна быть. Приступая к основному комплексу, человек должен быть уверен, что его тело хорошо разогрето — йога довольно травмоопасна.
Такое же важное значение имеет и завершающая часть занятия — шавасана. До 80% успеха в йоге зависит от качественного расслабления в конце практики. Благодаря шавасане энергия, полученная в течение занятия, равномерно распределяется по всему телу, насыщает каждую клеточку, дарит силы и бодрость.
Вы гонитесь за результатом
Фото: shutterstock.com Гонясь за быстрыми результатами, вы делаете два шага назад. Прогресс в йоге неизбежен, но не стоит форсировать события и выполнять асаны на грани возможностей. Йога — длительный процесс, йогину интересен сам путь и безоценочное наблюдение за ним, а не его конечная точка и желание поскорее её достичь.
Погоня за прогрессом нагружает ваше тело и разум постоянными мыслями о совершенствовании практики. Тело может начать сопротивляться — и эти протесты будут возникать в виде защемлений и других неприятных ощущений.
Вы нерегулярно занимаетесь йогой
Фото: shutterstock.com Отсутствие регулярности равняется отсутствию результатов. Обычно новички занимаются 2-3 раза в неделю, постепенно увеличивая это количество до 4-5. Они совершают ошибку, полагая, что можно неделю не заниматься, а потом пойти на трёхчасовую практику и тем самым компенсировать прогулы. На самом деле пользы будет гораздо больше, если соблюдать план занятий и заниматься йогой 20—30 минут в день (каждый день). Тело быстро привыкнет к практике — и она станет более эффективной. Статьи по теме Гид по йоге: 10 самых популярных направлений Как выбрать класс для йоги. Советы инструкторов Опасна ли йога для для меня? Что говорят ученые: мифы и правда о йоге 10 девушек, доказывающих, что йога делает нас сильнее
Запись «5 самых частых ошибок в практике йоги» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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