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Сказочный дачный участок своими руками: умная экономия
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Сказочный дачный участок своими руками: умная экономия 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Абсолютно любой дачный участок можно превратить в настоящий сказочный сад, даже не потратив на это достойное дело годовой зарплаты. Вся штука кроется в умении работать руками — ну и, конечно, не помешает знание некоторых секретов. Мы расскажем вам как раз таки один из таких секретов, которые очень любят использовать в своей работе профессиональные ландшафтные дизайнеры.
Что это вообще такое
Вы наверняка не раз видели ограждения из камней, обрамленных металлической сеткой. Такие штуки называются габионами и сделать их проще простого. Материалов для изготовления также потребуется самый минимум: металлическая сетка, крепления и камни.
Наполнители
Во многом удача конструкции зависит от грамотного выбора наполнителя. Профессиональные ландшафтные дизайнеры понимают, что лучше всего использовать в этом качестве твердые породы камня. Прекрасно подойдут базальт, кварцит, диорит и гранит. Умело сочетая разные цвета, можно добиться эффектного воплощения практически любой задумки.
Уникальный мангал
Конечно, с конструкцией такого мангала придется немного повозиться. Зато стоимость шикарной штучки выйдет плевая, а выглядеть будет уж точно необычно.
Клумба
Красивый участок создают детали. Можно, конечно, заказать обычные клумбы в первом попавшемся супермаркете, а можно приложить немного усилий и сделать что-то в этом роде. Согласитесь, выглядит прекрасно.
Лавочка
Такой лавочкой можно удачно отгородить цветник от основной территории дачи. На свободных участках высадить газонную траву, покрыть доски лаком — да вам все соседи обзавидуются.
Стена
Сделать такую стену своими руками получится не у каждого. Однако, в принципе это вполне реально: главное только запастись терпением и правильно подобрать камни для наполнителя.
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