Сказочный дачный участок своими руками: умная экономия

Абсолютно любой дачный участок можно превратить в настоящий сказочный сад, даже не потратив на это достойное дело годовой зарплаты. Вся штука кроется в умении работать руками — ну и, конечно, не помешает знание некоторых секретов. Мы расскажем вам как раз таки один из таких секретов, которые очень любят использовать в своей работе профессиональные ландшафтные дизайнеры.

Что это вообще такое

Вы наверняка не раз видели ограждения из камней, обрамленных металлической сеткой. Такие штуки называются габионами и сделать их проще простого. Материалов для изготовления также потребуется самый минимум: металлическая сетка, крепления и камни.

Наполнители

Во многом удача конструкции зависит от грамотного выбора наполнителя. Профессиональные ландшафтные дизайнеры понимают, что лучше всего использовать в этом качестве твердые породы камня. Прекрасно подойдут базальт, кварцит, диорит и гранит. Умело сочетая разные цвета, можно добиться эффектного воплощения практически любой задумки.

Уникальный мангал

Конечно, с конструкцией такого мангала придется немного повозиться. Зато стоимость шикарной штучки выйдет плевая, а выглядеть будет уж точно необычно.

Клумба

Красивый участок создают детали. Можно, конечно, заказать обычные клумбы в первом попавшемся супермаркете, а можно приложить немного усилий и сделать что-то в этом роде. Согласитесь, выглядит прекрасно.

Лавочка

Такой лавочкой можно удачно отгородить цветник от основной территории дачи. На свободных участках высадить газонную траву, покрыть доски лаком — да вам все соседи обзавидуются.

Стена

Сделать такую стену своими руками получится не у каждого. Однако, в принципе это вполне реально: главное только запастись терпением и правильно подобрать камни для наполнителя.