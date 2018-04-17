Правительство обновит список запрещенных для женщин профессий

Даже в XXI веке девушка все еще не может выбирать профессию мечты — в России существует 456 специальностей, на которых женщинам работать запрещено ради их репродуктивного здоровья. Ограничение было принято еще в 1974 году, и несмотря на то, что ООН признал этот запрет ущемляющим права женщин, он по-прежнему имеет юридическую силу. Только 13 апреля Минтруд заявил о том, что перечень профессий будет пересмотрен.

Согласно нынешним запретам, женщинам нельзя не только работать с радиоактивными материалами, но и управлять электропоездом или автомобилем грузоподъемностью более двух с половиной тонн или заниматься плотницким делом. Несмотря на технологический прогресс, государство до сих пор считает, что эти профессии наносят вред репродуктивному здоровью. В постановлении отмечено, что женщинам запрещена работа, на которой предусмотрен подъем тяжестей более 10 кг до двух раз в час, хотя 10 кг — средний вес годовалого ребенка, подъем и перемещение которого матерью никак не ограничен государством. Текст нового указа «Об утверждении перечня вредных производственных факторов, при наличии которых ограничивается применение труда женщин» еще не окончательный и его содержание может измениться. В новой редакции проекта вводятся еще более жесткие ограничения. Теперь женщинам запрещается работать на производствах лекарств и других химических веществ, а также выполнять сельскохозяйственные работы с применением пестицидов и дезинфицирующих средств. Если законопроект будет принят — химические, фармацевтические и медицинская индустрии потеряют тысячи ценных специалистов. Чтобы обойти запрет, некоторые компании оформляют сотрудниц без истинного указания должности. За прямое нарушение запрета работодатель может быть оштрафован на сотни тысяч рублей. На данный момент проводятся публичные обсуждения в отношении текста проекта, свои комментарии можно оставить на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов — regulation.gov.ru