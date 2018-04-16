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Список вредных для женщин работ пересматривают
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Список вредных для женщин работ пересматривают 

Доктис 1 час назад
Пересмотреть перечень вредных для женщин профессий намерен Минтруд. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов и вынесен на общественное обсуждение.
В настоящее время признаны вредными для женщин и запрещены им 456 профессий и специальностей. В первую очередь в таких случаях имеется в виду вред для репродуктивного здоровья. Однако, несмотря ни на что, сейчас на работах с вредными и опасными условиями труда трудится, по подсчетам экспертов, около миллиона женщин.
Минтруд считает, что вместо перечисления вредных профессий нужно регламентировать вредные производственные факторы и отдельные виды работ, которых необходимо избегать женщинам, особенно детородного возраста.
«То, что вчера делалось по одной технологии, сегодня — совсем по другой, — пояснил эту позицию глава департамента условий и труда Минтруда Валерий Корж. — На предприятия пришла автоматизация, компьютеризация, появилось совсем другое оборудование».
Правда, некоторые профессии все же остались полностью запрещенными для женщин, — в частности, связанные с работами под землей и под водой или с вредными химикатами.
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Женский форум
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