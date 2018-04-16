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Личный опыт: как я начала заниматься йогой и почему первые 30 дней — самые трудные
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Личный опыт: как я начала заниматься йогой и почему первые 30 дней — самые трудные 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Полина, 23 года. Младший редактор раздела «Красота и здоровье сайта Teleprogramma.pro. Начала заниматься йогой месяц назад.
Прокомментирует первый опыт занятий преподаватель по йоге:
Александра Сластенина, 34 года. Инструктор по йоге. Духовное имя Fatehjot Kaur (Приносящая свет победы). Практикует учение Будды. Опыт преподавания йоги — 10 лет.
Первая и вторая недели: заставить тело слушаться Будучи знакомой с йогой только по рассказам, я была уверенна, что это легко и не требует особой подготовки. Но когда пришла на первое занятие, поняла, что моей физической подготовки и растяжки не хватает даже для половины асан (так называются позы в йоге). Ноги и руки не гнутся, поставить полностью ладонь на пол, когда стоишь прямо, тоже не получается. Я сразу же пожалела о всех прогулянных в школе и в институте уроках физкультуры. Зато потом, уже после первого занятия, ощутила лёгкость, как будто тело благодарило за приложенные усилия. А вот над растяжкой надо было, наверное, поработать заранее. Александра: „Йога — комплексное явление, поэтому гибкость суставов и пластичность тела — это всего лишь часть того, над чем мы работаем на занятиях. Обладать хорошей растяжкой, когда вы только в начале пути, вовсе необязательно. Как раз наоборот, отсутствие растяжки — это прекрасный повод начать ходить на йогу“. Скручивание сидя в полулотосе (Бхарадваджасана II). Развивает гибкость позвоночника, коленей и плеч. Вторая неделя: научиться правильно дышать Когда становится понятно, что растяжка — дело наживное, начинаешь обращать внимание на дыхание. На занятиях преподаватель часто говорит, чтобы мы следили за дыханием и контролировали его. И оказалось, что это не так просто. В жизни никогда не задумываешь о том, как именно ты дышишь, поэтому и на занятиях акцентировать внимание на процессе вдоха и выдоха довольно сложно. К тому же постоянно думаешь о том, правильно ли ты скрестил ноги… Не до дыхания, в общем. Александра: „Дыхание — это основа йоги. Это первое, на что стоит обращать внимание при выполнении асан. А потом уже на их правильность и точность. Именно дыхание позволяет настроиться на нужный лад и включиться в практику. Существует несколько дыхательных систем. Например, дыхание животом, или абдоминальное дыхание. Но на занятиях мы чаще всего дышим грудной клеткой, медленно и размеренно. Наблюдайте за тем, насколько глубоко вы вдыхаете и выдыхаете. И следите, чтобы выдох был длиннее, чем вдох.
Когда вы глубоко дышите, мозг, грудная клетка и брюшная полость насыщаются кислородом, а внутренние органы получают легкий естественный массаж. Это полезно для всего организма“.
Обратная поза молитвы (Пашчима Намаскарасана). Полезна для кистей и запястий, благотворно влияет на плечевой пояс Четвертая неделя: постараться расслабиться Самым сложным на йоге оказалось расслабиться. Занятие длится полтора часа, и первые полчаса уходят на то, чтобы просто переключиться с повседневных забот и назойливых мыслей на то, что происходит здесь и сейчас. Если даже расслабиться толком не получается, как же тогда достичь состояния нирваны, прогнать все ненужные мысли и ни о чем не думать? Может быть, начать ходить в тренажерный зал перед йогой? Физическая активность хорошо снимает стресс. Александра: „Не надо ставить перед собой цель прийти на занятие и ни о чем не думать, это невозможно. Мозг постоянно функционирует, даже когда вы спите. Поэтому избавиться от мыслей не получится, особенно у нас, жителей мегаполисов. Но с сознанием можно работать. Просто не отвлекайтесь на свои мысли, позвольте им идти сплошным потоком. Постарайтесь отстраниться от них, осознать, но не отвлекаться. Ведь в первую очередь медитация — это осознанность, с которой мы пребываем в этом мире, в том числе когда практикуем йогу на занятии. А вот совмещать йогу с силовыми и аэробными нагрузками я бы не советовала. Главное — правильно настроиться на занятие. Поесть за полтора-два часа, не позже, пища должна быть сытной, но не тяжелой. Первые пятнадцать минут занятия — это разминка. Мы пробуждаем свое тело и открываем энергетические каналы, поэтому специально разогреваться до занятия нет смысла. Но можно отдохнуть. Будет даже лучше, если вы придете в студию чуть раньше и просто полежите с закрытыми глазами 10-15 минут. Это поможет расслабиться и настроиться на урок“. (Урдхва Мукха Шванасана). Развивает мышцы спины и рук, раскрывает грудную клетку, увеличивая эластичность легких, усиливает циркуляцию крови в области таза, оздоравливая внутренние органы.
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