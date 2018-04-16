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«Он привык к другой коробочке»: Анна Седокова выдала тайны Николай Баскова
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«Он привык к другой коробочке»: Анна Седокова выдала тайны Николай Баскова 

Eva.ru 37 минут назад
Фото: Eva.ru
Певица и телеведущая Анна Седокова во время тест-драйва автомобиля вместе с артистом Николаем Басковым выяснила про него несколько пикантных подробностей, которыми поделилась с поклонниками.
Анна Седокова принимала участие в съемках совместно с Аленой Шишковой, Тимуром Батрутдиновым и Николаем Басковым. В какой-то момент Анне вместе с Николаем необходимо было устроить тест-драйв автомобиля, при этом за руль сел певец. Однако выяснилось, что артист не может похвастаться солидными водительскими навыками. Когда он растерялся, а инструктор объяснял, где в машине газ и тормоз, Анна начала снимать происходящее на телефон, чем позже поделилась в социальных сетях.
Певица подчеркнула, что Николай не знает, что такое коробка передач и даже не мог найти ее в автомобиле. Артист оправдался тем, что «привык к другой коробочке». Когда Басков все же тронулся с места со словами «Повез девчонку», Анна добавила: «Только он вообще не умеет ездить. А ты знаешь, что как мужчина водит машину, такой он и в постели?». После этих слов Николай решил впечатлить женщину и совершил неожиданный маневр, сказав: «Я непредсказуемый». Анна решила развить тему и как-то охарактеризовать поведение Николая в постели: «Ты тигр, наверное, или лев». «Не знаю, спроси у Виктории», — ответил ей певец, имея в виду свою невесту Викторию Лопыреву. При этом Анна сделала удивленное выражение лица и прекратила съемку. Басков и Седокова столько смеялись, что многие оценили их чувство юмора: «Угар! Люблю юмор! Молодцы!», «Страшный сон инструктора», «Весело у вас». Кто-то даже напомнил, что Николаю как натуральному блондину можно путать коробочки.
Но помимо того, что Анна выдала тайны Николая, вроде неумелого вождения и непредсказуемости в постели, многие уверены, что артисты не могут скрыть и свой флирт. Все обратили внимание на декольте Анны и хорошее настроение Николая. И даже если Виктории пока опасаться нечего, Анне советуют обратить внимание на певца: «Вы с Басковым смотритесь», «А не захомутать ли вам Баскова, Анна? Вы такая гармоничная, кукольная пара были бы. Николя очень внимательный, заботливый, щедрый — вам так это необходимо!» Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) 14 Апр 2018 в 6:56 PDT  Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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