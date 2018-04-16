В Актобе девушки легкого поведения заманивают парней в «пельменное» рабство

В Актобе две красавицы заманивают молодых парней на квартиру и вместе с сообщниками заставляют их лепить пельмени на продажу, сообщает Экспресс-К. Через три дня рабского труда жертв отпускают.

В редакцию обратилась жертва жестоких «пельменщиц».

На условиях полной анонимности парень поведал печальную и унизительную для него историю. Как-то вместе с другом он пошел на дискотеку. И они познакомились с двумя роковыми красавицами: кожаная одежда, обтягивающая соблазнительные фигуры, декольте, чулки, волнующий парфюм. А еще многообещающий взгляд черных как ночь глаз с поволокой.

«В тот момент я готов был сойти с ума», — вспоминает Руслан.

Девчата были на собственной машине — желтой дорогой иномарке. Они предложили парням поехать на квартиру. Якобы у одной из девушек «сухая хата» — без родителей. Переглянувшись и в глубине души дико торжествуя, отроки согласились.

«В этот момент у меня в сердце играли фанфары, — признается наш собеседник. — Я уже потирал в кармане китайский презерватив, купленный чуть ли не на Новый год».

Парочки прибыли на квартиру, по дороге заехав в магазин и набрав снеди на средства кавалеров. Каково же было удивление парней, когда из одной комнаты вышли три бугая.

Кавалерам популярно объяснили, что они посягнули на их дам, но готовы их простить, если каждый из них вылепит четыреста пачек пельменей. То есть выбора не было. И началось рабство длиною в трое суток.

«Тесто катала какая-то старушка, а мы лепили пельмени, — говорит жертва. — Когда мы выполнили норму, нас отпустили. Девушки в тот же вечер выехали опять на охоту за новыми рабами».

Как и предполагали похитители, парни не стали обращаться в правоохранительные органы . Кому охота признаться, что ты вместо бессонных ночей с красивыми девушками лепил пельмени. Руслан позже увидел этих амазонок возле ночного клуба (сам он с другом перестал ходить на дискотеки). Одна из девушек узнала его и помахала рукой, подзывая. Наш герой подошел к ней. Девушка рассказала, что цех работает. Прокол был только один раз. Какой-то тщедушный паренек оказался обладателем черного пояса по каратэ. Он уложил с трех ударов атлантов и вместе с другом покинул квартиру, прихватив в коридоре пару пачек пельменей.

«Когда я видел в магазинах те самые злополучные пельмени, меня передергивало, — говорит Руслан. — Пельменный цех лохов любви до сих пор существует. Поэтому я и переехал в столицу, чтобы забыть о том унижении».

Автор: Алан Исаев