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Актриса Шарлиз Терон может покинуть США из-за расизма
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Актриса Шарлиз Терон может покинуть США из-за расизма 

Мир24 27 минут назад
Голливудская актриса Шарлиз Терон обвинила администрацию президента США Дональда Трампа в потакании расизму. Она не исключила, что в будущем может покинуть страну, сообщает издание Elle.
«Я даже не знаю, что и говорить о нашей новой администрации за прошедший год. Но расизма стало гораздо больше, чем предполагали люди», — заявила Терон в интервью.
Отметим, что актриса имеет южноафриканские корни и воспитывает двоих приемных темнокожих детей. Шарлиз отметила, что начала опасаться за безопасность сына и дочери.
«В этой стране есть места, где, если бы мне пришлось работать, я бы их не взяла с собой. Я частенько смотрю на своих детей и думаю, что, если это будет продолжаться, мне, возможно, придется переехать, потому что последнее, чего бы я хотела, это чтобы мои дети не чувствовали себя в безопасности», — отметила Терон.
Актриса отметила, что окончательного решения о переезде пока не приняла, но уже обсуждала с детьми такую возможность.
Напомним, голливудские звезды неоднократно выступали с критикой Дональда Трампа. Актер Шон Пенн назвал его «врагом государства и врагом человечества», а Роберт де Ниро заявил, что страна после его прихода к власти погрузилась во «временное безумие».
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