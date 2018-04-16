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Что происходит с женщиной во время влюбленности
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Что происходит с женщиной во время влюбленности 

Умная 30 минут назад
Фото: Умная
О любви пишут романы и слагают песни. А в чем ее биологический смысл? В последнее время ученые находят все новые и новые доказательства того, что возникновение и развитие этого чувства обусловлено определенными биохимическими процессами. Что же происходит с женским организмом во время влюбленности?
Зачем нужна любовь?
Казалось бы, для получения потомства достаточно одного полового влечения. Но любовь дает особям эволюционное преимущество. К такому выводу пришли Вольфганг Форстмайер из Института орнитологии Общества Макса Планка в Зеевизене (Германия) и его коллеги в процессе наблюдения за поведением птиц. Если самец и самка питают привязанность друг к другу, они более внимательно относятся к своему потомству, что увеличивает его шансы на выживаемость и позволяет обеспечить передачу своих генов максимальному количеству потомков. Вероятно, то же самое происходит и у людей.
Профессор Университета Сиракузы Стефани Ортиг утверждает, что при влюбленности задействовано сразу 12 областей мозга, что способствует выработке в организме определенных химических веществ.
Полигамия, видимо, все же не предусмотрена эволюцией, так как мы влюбляемся далеко не в каждого встречного. Когда мы встречаем партнера, максимально соответствующего нашим подсознательным критериям отбора, в мозгу запускается целый комплекс биохимических реакций.
Возникновение влечения
За него «ответственны» особые запахи — феромоны. Так, женщины реагируют на химическое вещество андростенол, входящее в состав мужского пота.
Собственно влюбленность
На этой стадии на мозг женщины оказывают воздействие такие вещества, как фенилэтиламин, допамин и норэпинефрин. Фенилэтиламин способствует усилению процессов метаболизма. А вот уровень серотонина падает, вследствие чего снижается аппетит. Поэтому многие женщины, влюбляясь, худеют. Допамин является нейротрансмиттером, повышающим половую возбудимость. Под воздействием возбуждающих веществ — амфетаминов — возникают приподнятое настроение и эйфория. Даже голос у женщины меняется, когда она находятся рядом с возлюбленным. Он становится более высоким и женственным благодаря повышенной выработке женских гормонов — эстрогенов.
В присутствии любимого человека у нас краснеют щеки, потеют ладони, повышается сердцебиение, расширяются зрачки (результат выброса в кровь гормонов окситоцина, адреналина и кортизола). Нередко влюбленные особы испытывают чувство сродни опьянению. Это объясняется повышенной концентрацией допамина, который «ударяет» в мозг. Мы словно находимся под действием наркотиков. И «бабочки в животе» — вовсе не фантазия, это результат выработки надпочечниками гормона норадреналина.
Мы подсаживаемся на своего возлюбленного, как на наркотик, испытываем постоянную потребность видеть его, быть рядом с ним. На самом деле это тяга к удовольствию, которое дает нам выработка гормонов в присутствии данного человека. Если же любимого мужчины долго нет рядом, женщина начинает нервничать. В этом «виноват» выброс «стрессового» гормона — кортизола. Он мешает нам и нормально спать, тоскуя о возлюбленном.
По словам профессора антропологии американского университета Рутгерса доктора Хелены Фишер, «безумие», которое порой сопутствует влюбленности, не может длиться дольше 30 месяцев. Потому и говорят, что «любовь живет три года».
Период привязанности
Привязанность формируется со временем, по мере того как организм женщины адаптируется к химическим веществам амфетаминного ряда. Примерно через два года с момента начала влюбленности в мозгу женщины начинает вырабатываться группа химических веществ седативного действия — эндорфинов, которые нейтрализуют воздействие фенилэтиламина. Эндорфины оказывают на нас расслабляющее действие и позволяют чувствовать себя в присутствии партнера комфортно и более уверенно. К тому же, во время объятий, прикосновений и физической близости с любимым человеком у женщины выделяется окситоцин — «гормон удовольствия».
«Во всем, что мы делаем, говорим и чувствуем, есть химия, — утверждает доктор Фишер. — Есть химия у увлечения, любого вида страсти, вожделения, дружбы… Это вовсе не исключает чувства. Мы можем знать все ингредиенты кусочка шоколадного торта и все равно с удовольствием едим его. По аналогии мы можем многое знать о романтической любви, но тем не менее, когда она к нам приходит, испытываем ни с чем не сравнимую эйфорию».
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