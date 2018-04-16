В храме Архангела Михаила прошел православный день Матери 

По традиции в воскресной школе прошел мастер-класс по флористике, посвященный празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.
Проводили мастер-класс флористы храма.
По заложенной традиции — букеты, сделанные воспитанниками Воскресной школы, были вручены каждой маме, которые принимали букеты своих детишек с большой радостью.
В начале мастер-класса катехизатор храма Александр Никитин напомнил ребятам о евангельском событии Благой вести Пресвятой Деве Марии, ее смирению и любви к Богу. Сделал акцент на мысли, что каждая мама, как когда-то и Матерь Божия носила в своем чреве новую жизнь, результатом чего явилось рождение в мир каждого из нас, «поэтому созданные своими руками букеты мы и вручим мамам в знак благодарности и любви к ним».