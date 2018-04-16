В храме Архангела Михаила прошел православный день Матери

По традиции в воскресной школе прошел мастер-класс по флористике, посвященный празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.

Проводили мастер-класс флористы храма.

По заложенной традиции — букеты, сделанные воспитанниками Воскресной школы, были вручены каждой маме, которые принимали букеты своих детишек с большой радостью.