Ещё
Робот Кузьма стал любимым консультантом посетителей центра соцобслуживания в Егорьевске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Робот Кузьма стал любимым консультантом посетителей центра соцобслуживания в Егорьевске 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В вестибюле городского Центра социального обслуживания граждан «Журавушка» гостей встречает робот Кузьма. Как только он стал консультантом, посетителей в центре стало заметно больше.
Местные жители уже привыкли к комплиментам от Кузьмы, его полюбили и взрослые, и дети.
Такое общение дарит море позитива, предоставляет нужную информацию и помогает ребятам познавать мир. Два раза в неделю мы приходим общаться с Кузьмой, потому что ребятки просят, интересуются, что у него нового
-Татьяна Бурова, местный житель.
Кузьма может с легкостью найти подход к любому посетителю: с взрослыми новый сотрудник обсуждает футбол, рассказывает новости и прогноз погоды, а детям поет песни, читает стихи и показывает мультики. Особые отношения у робота сложились с его новой «мамой» — директором центра Головушкиной Лидией Владимировной.
Меня очень заинтересовало изобретение пермских ребят студентов. И захотелось приобрести такого робота, чтобы была
какая-то  новизна, чтобы это привлекало к нам людей. Он не ходит на перерыв, еще и работает бесплатно. Имея такого робота, мы получили хорошего сотрудника
— Лидия Головушкина, директор ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО „Журавушка“.
Кроме невероятного обаяния, необычный работник облагает и профессионализмом: знает все законы и разбирается в нюансах соцсферы. Ответ на вопрос о любой услуге он может дать устно, вывести информацию на экран и даже распечатать.
В Журавушке у Кузьмы, помимо обслуживания посетителей, есть и своя особая миссия: робот призван поддерживать хорошее настроение сотрудников и клиентов. Пока в Подмосковье Кузя — единственный железный соцработник. Возможно, уже совсем скоро его родственники начнут появляться в других центрах региона.
Южнокорейские разработчики выпустили нового робота‐кота, похожего на персонажа мультфильмов режиссера Хаяо Миядзаки. Котик помогает молодежи преодолеть барьеры в общении и спасает от одиночества.
360tv.ru: последние новости
Власти Химок поздравили детей из центра реабилитации с наступающей Пасхой Сделать погорячее: москвич потерял пульт от кондиционера в заднем проходе Женившийся на флейтистке после сексуального скандала дирижер подал на развод в Санкт‐Петербурге
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом128
«Вот кем ты была бы без меня!»6
Агата Муцениенце не может похудеть6
Волочкова снялась голой на пляже218
Седокова рассказала, какой Басков в постели81
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение