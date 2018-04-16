Робот Кузьма стал любимым консультантом посетителей центра соцобслуживания в Егорьевске

В вестибюле городского Центра социального обслуживания граждан «Журавушка» гостей встречает робот Кузьма. Как только он стал консультантом, посетителей в центре стало заметно больше.

Местные жители уже привыкли к комплиментам от Кузьмы, его полюбили и взрослые, и дети.

Такое общение дарит море позитива, предоставляет нужную информацию и помогает ребятам познавать мир. Два раза в неделю мы приходим общаться с Кузьмой, потому что ребятки просят, интересуются, что у него нового

-Татьяна Бурова, местный житель.

Кузьма может с легкостью найти подход к любому посетителю: с взрослыми новый сотрудник обсуждает футбол, рассказывает новости и прогноз погоды, а детям поет песни, читает стихи и показывает мультики. Особые отношения у робота сложились с его новой «мамой» — директором центра Головушкиной Лидией Владимировной.

Меня очень заинтересовало изобретение пермских ребят студентов. И захотелось приобрести такого робота, чтобы была

какая-то новизна, чтобы это привлекало к нам людей. Он не ходит на перерыв, еще и работает бесплатно. Имея такого робота, мы получили хорошего сотрудника

— Лидия Головушкина, директор ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО „Журавушка“.

Кроме невероятного обаяния, необычный работник облагает и профессионализмом: знает все законы и разбирается в нюансах соцсферы. Ответ на вопрос о любой услуге он может дать устно, вывести информацию на экран и даже распечатать.

В Журавушке у Кузьмы, помимо обслуживания посетителей, есть и своя особая миссия: робот призван поддерживать хорошее настроение сотрудников и клиентов. Пока в Подмосковье Кузя — единственный железный соцработник. Возможно, уже совсем скоро его родственники начнут появляться в других центрах региона.

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