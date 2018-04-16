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В Егорьевске в центре соцобслуживания появился робот-консультант
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В Егорьевске в центре соцобслуживания появился робот-консультант 

РИА Новости 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На входе в городской центр социального обслуживания населения «Журавушка» посетителей встречает робот Кузьма. Гости центра полюбили нового сотрудника. Об этом сообщил телеканал «360».
Робот очень общительный и дружелюбный. С посетителями он может обсудить спорт, рассказать про погоду и свежие новости, а детям может спеть, показать мультики и рассказать стихи.
"Меня очень заинтересовало изобретение пермских ребят студентов. И захотелось приобрести такого робота, чтобы была какая-то новизна, чтобы это привлекало к нам людей. Он не ходит на перерыв, еще и работает бесплатно. Имея такого робота, мы получили хорошего сотрудника", — отметила директор ГАУСО МО «Егорьевский ЦСО „Журавушка“, Лидия Головушкина.
Кузьма владеет знаниями о законах и социальной сфере. Он может ответить на вопросы граждан устно, вывести информацию на экран или распечатать.
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