Девочки создали славянские обереги

13 апреля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс по народным игрушкам. Под руководством мастерицы Натальи Самсоновой девочки учились делать обережную куклу Веснянку.

Кукла Веснянка — славянский оберег, символизирующий красоту и жизнь. Куклу дарили близким людям по весне. Считалось, что она приносит своему владельцу здоровье и удачу. Выполнялась кукла Веснянка своими руками, для ее создания использовались разноцветные ткани и ленты, так как чем ярче оберег, тем больше в нем силы. Отдельно можно сказать и про косу Веснянки. Коса у нее должна быть длинной. Именно по ней девушки гадали о предстоящем лете. ​

​​​