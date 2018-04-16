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Девочки создали славянские обереги
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Девочки создали славянские обереги 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
13 апреля в досуговом центре ГБУ «М КЛУБ» прошел мастер-класс по народным игрушкам. Под руководством мастерицы Натальи Самсоновой девочки учились делать обережную куклу Веснянку.
Кукла Веснянка — славянский оберег, символизирующий красоту и жизнь. Куклу дарили близким людям по весне. Считалось, что она приносит своему владельцу здоровье и удачу. Выполнялась кукла Веснянка своими руками, для ее создания использовались разноцветные ткани и ленты, так как чем ярче оберег, тем больше в нем силы. Отдельно можно сказать и про косу Веснянки. Коса у нее должна быть длинной. Именно по ней девушки гадали о предстоящем лете. ​
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