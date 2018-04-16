Грыжа живота — причины, классификация, признаки, лечение

Грыжа живота — выхождение внутренних органов из полости, занимаемой ими в здоровом положении, под кожу или в область брюшины через дефекты мышечного слоя. Визуально грыжа живота определяется как выпячивание, а при прощупывании характеризуется как твердое образование. Выпячивание в брюшине — одна из наиболее распространенных хирургических патологий, чаще наблюдающаяся у мужчин, чем у женщин. Многие ошибочно полагают, что грыжи живота бывают исключительно врожденными, то есть представляют собой аномалию развития. С данной патологией не обязательно родиться — если есть провоцирующие факторы, недуг проявляется в зрелом возрасте. Чем опасно возникновение грыжи? Главную опасность представляет собой ущемление самой грыжи и внутренних органов, приводящее к некрозу тканей, острому болевому синдрому и дальнейшему перитониту. Наиболее распространенными являются паховая грыжа и грыжа линии живота, которая подразделяется на несколько вариантов — надпупочную, подпупочную и околопупочную.

Почему возникает грыжа живота: предрасполагающие факторы

Главная причина патологического выпячивания — постепенное или резкое возрастание внутрибрюшного давления, возникающее как результат действия предрасполагающих негативных факторов. Как правило, для того, чтобы возникла грыжа, они должны продолжительное время действовать на организм. Абсолютные факторы

Генетическая предрасположенность, которая часто сопровождается такими недугами, как варикозное расширение венозных сосудов и геморрой.

Врожденная особенность физиологии, выражающаяся в слабости брюшных мышц.

Различные виды травм, частые хирургические вмешательства.

Значительные физические нагрузки систематического характера, провоцирующие грыжи линии живота.

Беременность, осложненные роды.

Наличие внутрибрюшных опухолей.

Относительные факторы

Лишние жировые отложения.

Изнуряющий кашель, развивающийся при многих легочных патологиях.

Расстройства мочеиспускания.

Хронические запоры.

Некоторые хронические заболевания внутренних органов — цирроз, туберкулез, полиомиелит, паралич конечностей и т.д.

Недостаток протеина в организме.

Сильные эмоциональные реакции — неконтролируемый смех или крик.

Несбалансированное питание.

Клинические проявления грыжи живота

непосредственно само выпячивание в области брюшины в виде опухоли размером от небольшой ягоды до арбуза;

болевые ощущения, нередко отдающие в различные органы — поджелудочную железу, поясницу, область мошонки, крестец;

чувство жжения и болевые ощущения за грудиной (при наличие диафрагмальной грыжи);

тошнота, рвота, изжога, запоры (в редких случаях);

общая слабость, недомогание.

Классификация

Существует много разновидностей грыж живота, которые делятся на группы по различным критериям. 1. В зависимости от местоположения:

наружные грыжи;

внутренние грыжи.

2. В зависимости от локализации:

пупочные;

паховые;

околопупочные;

постоперационные;

эпигастрические;

бедренные;

поясничные;

запирательные;

грыжи белой линии живота;

выпячивания пищевого отверстия диафрагмы;

вентральные.

3. В зависимости от объема выпячивания:

полные;

неполные.

4. В зависимости от причины:

врожденные, чаще встречающиеся у новорожденных в результате аномального развития брюшной стенки;

приобретенные, развивающиеся под воздействием вредных факторов.

Как избавиться от грыжи живота: лечебная тактика

Самым действенным методом лечения грыжи живота является её удаление или вправление во время хирургической операции, так как выпячивание может увеличиваться, что представляет реальную угрозу здоровью. Если диагностируется ущемление внутренних органов, то удаление грыжи живота проводится срочно. Своевременная и качественно проведенная операция, выполненная опытным хирургом, значительно увеличивает шансы на полное восстановление, без дальнейших рисков для жизни. Хирургические манипуляции по удалению грыжи живота можно разделить на два вида:

классическая открытая операция, во время которой разрезается брюшина, а затем вправляется или удаляется сама опухоль;

эндоскопические и лапароскопические операции, которые не требуют разрезания брюшины — удаление грыжи осуществляется через компактные отверстия — проколы.

Консервативное лечение позволяет избежать развития осложнений и снять неприятные симптомы, но не помогает избавиться от грыжи. К консервативным лечебным методам относятся:

прием лекарственных препаратов;

установление и нейтрализацию косвенных или прямых причин, вызывающих увеличение внутрибрюшного давления;

соблюдение строгой диеты;

лечебная гимнастика;

использование специального поддерживающего бандажа;

массаж.

Если речь идет о детской патологии, которая часто обнаруживает себя ещё в родильном доме, то велика вероятность исчезновения грыжи в процессе роста, потому таких детей наблюдают и назначают поддерживающую терапию. Наличие грыжи живота сказывается на качестве жизни человека: патологическое образование не только затрудняет работоспособность, но и ведет к расстройствам в эмоционально-волевой сфере, снижает самооценку. При первых подозрениях и симптомах необходимо срочно посетить специалиста для определения основных направлений лечебной терапии. Грыжа живота — достаточно коварное заболевание, которое на начальном этапе не причиняет больному неудобств, но при этом развивается дальше и в определенный момент может спровоцировать угрозу жизни. Поэтому категорически не рекомендуется заниматься самолечением и применять так называемые «народные» методы для устранения неприятных симптомов.

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