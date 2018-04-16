16—22 апреля: чего ждать от недели с разворотами планет

Нас ждет неделя, насыщенная разворотами планет, а значит, и событиями в повседневной жизни. Пройдемся по порядку.

Меркурий уже не ретроградный. Сегодня он еще стационарный и стоит на месте, но уже через несколько дней наберет скорость. В обычной жизни это означает, что можно вернуться к покупкам, не боясь, что техника сгорит, а платье не подойдет. Конечно же, станет меньше ошибок в документах, опозданий и проволочек.

Следующая планета, которая остановилась, чтобы стать ретроградной — Сатурн. Если нужен быстрый результат, не рекомендую начинать новые дела на этой неделе. Когда-то мы с мужем сами купили квартиру на ретроградно-стационарном Сатурне, и ремонт в ней продолжался три с половиной года. Вот если нужно намеренно затянуть какой-то процесс, тогда сейчас самое время действовать. Со следующей недели, когда Сатурн станет полностью ретроградным, не желательно решать вопросы, связанные с недвижимостью и сменой работы, до сентября 2018 года.

С 18 по 22 апреля — стационарный Плутон. Ждем продолжения событий с большим резонансом, связанные с властью, политикой и трансформацией мировых отношений.

В личном плане остановка Плутона может отразиться психологически, например, на настроении. Некоторые люди могу ощущать тяжесть в голове. Дети могут стать более капризными. Зато это прекрасное время для более глубокого познания себя и медитаций.

Всем отличной недели!

https://www.instagram.com/an.pronicheva/