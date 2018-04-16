В Косино-Ухтомском реализуется программа «Московское долголетие»

Активные пенсионеры с удовольствием посещают секции и кружки по программе «Московское долголетие».

Очередное занятие кружка «Золотые ручки» прошло в филиале «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки». Здесь всех желающих обучает вышивке лентами педагог Светлана Балыхина . Такая вышивка помогает создать объемные узоры на одежде или на картинах. И готовая работа получается быстрее, чем при вышивке гладью или крестиком. А освоить эту технику очень просто — отмечают участницы курсов.

Кружок «Золотые ручки» работает по вторникам и четвергам в помещении филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки» на Святоозерской, 11.