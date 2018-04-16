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В Косино-Ухтомском реализуется программа «Московское долголетие»
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В Косино-Ухтомском реализуется программа «Московское долголетие» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Активные пенсионеры с удовольствием посещают секции и кружки по программе «Московское долголетие».
Очередное занятие кружка «Золотые ручки» прошло в филиале «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки». Здесь всех желающих обучает вышивке лентами педагог Светлана Балыхина. Такая вышивка помогает создать объемные узоры на одежде или на картинах. И готовая работа получается быстрее, чем при вышивке гладью или крестиком. А освоить эту технику очень просто — отмечают участницы курсов.
Кружок «Золотые ручки» работает по вторникам и четвергам в помещении филиала «Косино-Ухтомский» ГБУ ТЦСО «Вешняки» на Святоозерской, 11.
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