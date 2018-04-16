Волгоградской областной думе потребовались кофейные чашки за полмиллиона рублей

Пятьдесят кофейных чашей и блюдец из костяного фарфора с золотой каймой и Родиной-матерью закупает для Волгоградской областной думы Фонд Перспективного развития региона. На эти кофейные пары, а также два фарфоровых сервиза, набор из хрусталя и комплект позолоченных ложек, ножей и вилок Фонд готов потратить до 516 тысяч рублей.

По документам, размещенным Фондом «Перспективное развитие Волгоградской области», уже 18 апреля завершается сбор заявок от поставщиков, готовых продать фарфоровую и хрустальную посуду с золотой Родиной-матерью для нужд областной думы.

Так, за полмиллиона рублей депутатам необходимо 50 комплектов из блюдец и кофейных чашек с золотой каймой объемом не менее 200 миллилитров. На обеих сторонах чашки золотой краской должна быть нанесена «Родина-мать», а на блюдце надпись: «Волгоград — Царицын — Сталинград». Комплект обязаны упаковать в картонную коробку, обшитую бумагой темно-бордового цвета с ложементом из бордового атласа. На внешней стороне по центру крышки изображается золотой герб Волгоградской области.

Депутатам Волгоградской областной думы необходим и чайный сервиз из 33 предметов костяного фарфора, в том числе два чайника, сахарница, 18 чашек с блюдцами и 12 десертных тарелок. На каждой чашке должна быть золотая кайма и две золотых «Родины-матери», а на блюдцах надпись: «Волгоград — Царицын — Сталинград».

Второй сервиз из костяного фарфора, также необходимый депутатам облдумы, должен состоять из 41 предмета: 36-ти плоских тарелок разного диаметра, и 5-ти овальных блюд разного размера. Золотая кайма и золотое изображение статуи «Родина-мать» на тарелках и блюдах — обязательны.

Закупается в комплекте и питьевой набор из хрустального стекла — кристаллина, куда входят 72 бокала, фужера и стакана разных размеров, с нанесенной золотой «Родиной-матерью».

Завершает закупку комплект ложек, ножей и вилок из экологически чистой нержавеющей стали, частично покрытые 24-каратным золотом. Они должны быть покрыты гравировкой с «Родиной-матерью» и лежать на ложементах из атласной ткани, упакованные в коробку из дерева и пластика.

Согласно документам закупки, поставить столовые приборы, сервизы и кофейные чашки с блюдцами необходимо не позднее 21 мая.