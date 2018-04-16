Ещё
Как понять, что вы являетесь жертвой «сталкинга»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как понять, что вы являетесь жертвой «сталкинга» 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Молодой человек, с которым вы только-только познакомились, стал подозрительно часто попадаться вам на глаза в самых разных местах, каким-то образом узнал ваш телефон, домашний адрес и периодически оставляет вам записки или подарки в почтовом ящике? Что это — проявление заботы и милое ухаживание? Плохие новости — это сталкинг и вам, скорее всего, не стоит начинать романтические отношения с этим человеком.
Что значит «сталкер»?
Сталкинг или преследование — это нежелательное и навязчивое внимание одного человека к другому. Оно часто принимает форму действий, которые сами по себе не являются преступлениями, но грубо нарушают личные границы: телефонные звонки, письма и подарки, частые «случайные» встречи в общественных местах. Но так или иначе сталкинг направлен на то, чтобы показать жертве власть над ней и запугать. Например, цветы, оставленные на пороге показывают, что преследователь знает, где живет объект его вожделения.
Насколько распространен сталкинг?
Только в США с преследованием сталкиваются 6,6 миллионов человек. При этом во многих странах существуют законодательная база, которая позволяет защитить жертву сталкера и предъявить ему законные обвинения при необходимости.
— Наиболее частыми жертвами мужчин сталкеров становятся женщины (63%)
— 46% сталкеров посещают своих жертв не реже раза в неделю
— 78% преследователей используют более одного «способа» сталкинга
— Более 60% сталкеров снова начинают преследовать свою жертву или находят другую после того, как по какой-то причине остановились
Что можно считать преследованием?
Преследование — это повторяющиеся действия, вызывающие у жертвы чувство страха. Сталкером может быть как давний знакомый, так и совершенно случайный человек.
Наиболее частые проявления сталкинга:
— Появление в вашем доме, на работе или на учебе без приглашения и без весомых причин;
— Отправка нежелательных сообщений и писем;
— Нежелательные подарки и цветы;
— Постоянные звонки, которые заканчиваются прерыванием разговора или молчанием в трубку;
— Отслеживание вашей жизни в соцсетях;
— Распространение слухов среди ваших знакомых;
— Поджидание в местах, в которых вы часто бываете;
— Использование ваших друзей и знакомых для выяснения подробностей о вашей жизни.
Что делать, если вы стали жертвой преследования?
Многие жертвы не знают, как стоит реагировать на сталкера. Некоторые пытаются поговорить с преследователем, и попытаться «намекнуть» или «дружески» убедить их прекратить такое поведение. Некоторые убеждают себя, что в поведении сталкера нет ничего страшного и это «не так уж плохо». Другие стараются противостоять или даже угрожать преследователю. Эти методы редко срабатывают, потому что сталкеры рады любому контакту с жертвой, даже если общий посыл был негативным.
Жертва не может предсказать действия сталкера, но может выработать свою линию поведения, которая поможет чувствовать себя в безопасности. Личная безопасность и предотвращение возможного вреда должны иметь первостепенное значение. Жертвы могут разработать план безопасности, который защитит их и близких от преследования.
Общие советы по безопасности:
Если это возможно, всегда держите телефон поблизости. Запомните номера экстренных служб и убедитесь, что кто-то из семьи или друзей стоит у вас на быстром наборе. Меняйте маршруты для регулярного посещения необходимых точек в городе. Ограничьте время, проведенное в одиночестве и делайте покупки в разных магазинах. Когда вы выходите из дома, старайтесь не оставаться в одиночестве и выбирайте общественные места. Заведите новый номер телефона. Не общайтесь с человеком, который вас преследует. Реакция на действия сталкера может только усугубить ситуацию. Доверяй своим инстинктам. Если где-то вы не чувствует себя в безопасности, либо найдите способы сделать это место более безопасным, либо уйдите.
Правила безопасности дома:
Установите прочные двери, ключи от которых будут только у вас. Попросите своих соседей позвонить в полицию, если они увидят преследователя у вас дома. Договоритесь о сигнале, который вы будете использовать, если понадобиться срочно позвонить в полицию. Соберите сумку с вещами первой необходимости на случай, если вам придется срочно покидать квартиру. Положите сумку в безопасное место или отдайте ее другу или родственнику, которому вы доверяете.
Сообщение Как понять, что вы являетесь жертвой «сталкинга» появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Вирджиния Вульф: главная феминистка XX века Знакомства онлайн: как это работает Стеклянный потолок: почему женщинам трудно строить карьеру
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко озадачила фанатов своим бюстом128
«Вот кем ты была бы без меня!»6
Агата Муцениенце не может похудеть6
Волочкова снялась голой на пляже218
Седокова рассказала, какой Басков в постели81
Новости партнеров
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение