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В екатеринбургской школе-памятнике «пропишут» коворкинг-центр
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В екатеринбургской школе-памятнике «пропишут» коворкинг-центр 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Екатеринбургский памятник архитектуры «Земская школа» (Малышева, 6) после реконструкции будет передан одной из организаций города, работающей с инвалидами. Об этом сообщает акт экспертизы на сайте областного Управления охраны объектов культурного наследия.
Как следует из документа, здание, построенное в начале ХХ века, находится в «работоспособном» состоянии. Однако отдельные элементы конструкции вызвали сомнения у экспертов из Челябинска, передает "Уралинформбюро".
Среди «болевых точек» памятника они назвали пристроенный тамбур перед входом, а также систему вентиляции. В ходе грядущей реконструкции специалисты рекомендуют демонтировать деревянные и ПХВ-перегородки, раскрыть ранее заложенные оконные проемы, старые деревянные рамы заменить на современные (тоже деревянные) с двойным стеклопакетом, а рисунок переплетов выполнить в соответствии с историческим оригиналом.
Также в ходе работ будет снесен поздний кирпичный тамбур со стороны западного фасада. Вместо него планируется оборудовать витражный тамбур с прозрачным остеклением в стеклопакетах, а на входе со стороны двора появится пандус для маломобильных групп населения.
При этом в неприкосновенности оставят объемно-планировочное решение здания, планировку помещений, композиционное решение северного фасада с центральным ризолитом, материал капитальных стен и декор фасадов. Кроме того, предполагается сохранить в историческом виде гранитные блоки цоколя, каменные ступени главной лестницы, систему вентиляционных каналов в стенах и перекрытиях и систему благоустройства прилегающей к главному фасаду территории.
Как стало известно «Уралинформбюро», после завершения восстановительных работ в доме «пропишется» социальный коворкинг-центр ассоциации «Особые люди», рассчитанный на единовременное пребывание 120 человек. В холле предусмотрено устройство подъемника для маломобильных групп населения.
Внутри разместятся творческие мастерские с кладовыми, многофункциональный зал с трансформируемыми звукоизолирующими перегородками, кабинеты логопеда, психолога, нейропсихолога, педагогов по рисованию и лепке, зал для театральных занятий и комната переговоров.
Следует отметить, что в данный момент в здании работает множество организаций-арендаторов, в том числе имеющих прямое отношение к людям с ограниченными возможностями. Так, одно из помещений занимает Свердловская региональная общественная организация «Солнечные дети», работающая с детьми с отклонениями в развитии.
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