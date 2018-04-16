Приключения дизайнеров в Кении: фотоотчёт

Компания «АМ-Групп», эксклюзивный дистрибьютор итальянских фабрик Artceram, Cisal, Huber, Jacuzzi, в конце 2017 года провела конкурс «Ванная комната: рациональная Италия». Необходимо было предоставить жюри проект санузла, в котором было бы использовано оборудование нескольких брендов, входящих в группу. Авторы лучших работ в феврале отправились в Кению вместе с руководством «АМ-Групп».

Поездка получилась действительно легендарной. Вначале группа прилетела в Дубай — в ожидании пересадки на рейс в Африку было время погулять по городу. Но огромные небоскрёбы и дорогие отели не шли ни в какое сравнение с самой Кенией и её природой.

Путешественники гуляли на лодке по озеру Найваша и по трущобам, разводили огонь с племенем Масаи и отдыхали на белом пляже курортного города Момбаса, танцевали на высотке Найроби и даже ездили по национальному парку, где видели всех обитателей этих мест, в том числе и диких зверей. Все они живут здесь в естественных условиях — львы и леопарды, зебры и антилопы, слоны и жирафы, бегемоты и обезьяны.

В поездке участники по полной прочувствовали известное по мультфильму «Король лев» выражение «Акуна Матата». Посетив напоследок ещё и остров в Индийском океане, до которого пришлось добираться на тракторе, дизайнеры отправились домой. Все отдохнули как следует и набрались сил и эмоций для новых проектов.

Кстати, компания «АМ-Групп» уже анонсировала новый конкурс. На этот раз на кону стоит поездка в загадочный Марракеш. Портал Roomble.com — информационный партнёр конкурса.

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