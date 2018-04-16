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Ученые доказали пользу беспорядка
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Ученые доказали пользу беспорядка 

Дни.ру 44 минуты назад
Фото: Дни.ру
Ученые из Университета Клермонта выяснили, почему люди постоянно загромождают свое жилое или рабочее пространство и лишь спустя время наводят в нем порядок. По словам экспертов, такая прокрастинация повышает настроение и улучшает самочувствие.
Беспорядок в разной степени сопровождает любое пространство, где человек проводит продолжительное время. Сначала мы будто бы не замечаем этого, но в какой-то момент наступает точка кипения.
Особенно это характерно для весны, когда все выходят из длительной зимней спячки и внезапно осознают, что их дома и офисы завалены множеством лишних вещей. Иными словами, они вдруг особенно отчетливо видят, что их жилища захламлены, пишет РИА ФАН.
Этот беспорядок нельзя буквально назвать мусором, но он значительно загромождает пространство. Эксперты советуют периодически и хотя бы понемногу разбирать «завалы», ведь современный человек не может основательно уделять этому свое время.
Вещи, создающие ощущение хаоса, должны найти свое законное место в шкафу, кладовке или гараже. Необходимо переместить остатки «загромождающих гор» в места, где вы не сможете их увидеть. Что-то придется раздать, подарить, а что-то просто-напросто выбросить.
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