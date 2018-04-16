Из 18 в 30: Стефания Маликова выбирает наряды, которые ее старят

Стефания Маликова часто сталкивается с критикой из-за своего внешнего вида. Пользователи часто возмущаются, что Стеша носит баснословно дорогие наряды, некоторые из которых стоят более миллиона рублей. Впрочем, гораздо чаще Маликову критикуют за то, что она одевается как взрослая женщина.

Накануне в своем микроблоге Стефания опубликовала снимок со своим возлюбленным — пара прекрасно проводила выходные в центре столицы и наслаждалась солнечной погодой. Для прогулки Стеша выбрала классический наряд — бежевое пальто, джинсы и туфли на невысоком каблуке.

Мнение поклонников по поводу внешнего вида Маликовой разделилось — одни считают, что девушка выбирает классику в одежде и прекрасно выглядит, другие же уверены, что Стеша сознательно себя старит — в свои 18 лет девушка выглядит как минимум на 10-15 лет старше. Кроме того, Малкова выглядит еще и значительно старше своего возлюбленного Леонида.

"Не молодая девушка, а как тётка", «Действительно тетка, умудрённая жизнью», «О боги! Я думала, что это мать его», «Мама и сын», «Что-то жуткое происходит с этой девушкой…ибо это реально 30-35летняя женщина. Может это какое заболевание типа преждевременного старения, ибо реально это как-то неестественно», — писали пользователи под снимками Маликовой.

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