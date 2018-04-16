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Счастливая мать троих сыновей Полина Диброва: Вот и девочка появилась
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Счастливая мать троих сыновей Полина Диброва: Вот и девочка появилась 

Дни.ру 33 минуты назад
Фото: Дни.ру
Полина Диброва публично обратилась к супругу, популярному телеведущему Дмитрию Диброву. Женщина поблагодарила любимого мужа за появление в ее жизни «девочки», которую она «долго» ждала.
Полина Диброва не смогла сдержать радостных чувств и опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram несколько фотографий, на которых запечатлена вместе с автомобилем темного цвета известной элитной марки.
Как оказалось, такой подарок ей преподнес любимый муж Дмитрий Дибров. «Ох и выходные выдались в этот раз… Моя куколка приехала в семью 🙏🏻 Вот и девочка появилась 😂😂 Как же долго я её ждала🙌🏻 С самого нового года🎄 🤟🏼 Любимый муж, спасибо за подарок 💝 привыкаем друг к другу 🕊 даже ногти покрасила в цвет 😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», — написала счастливая Полина.
Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на сообщение Дибровой. «Супер Девочка!))))) поздравляю!)))😁👍🏻», «Цвет настроения — синий! Киркоров объявил конкурс на свою песню, думаю это фото — победитель! По другому Ваше состояние на этом фото не опишешь)))) Супер! Поздравляю Полиночка с очень ценным подарком во всех отношениях!», «У меня тоже такая! Она шикарна!😍», «Это одна из лучших машин! Обожаю. Поздравляю с покупкой. Она великолепна!» — рассыпались в комплиментах подписчики.
Отметим, что ранее Дмитрию Диброву всерьез досталось от возмущенных интернет-пользователей. Всему виной стало интервью телеведущего. 58-летний шоумен поведал об одиноких друзьях-миллионерах, которые развелись в зрелом возрасте. «Спрашивают: „А подружки у твоей жены есть? Поехали в Ростов — нам найдем…“ Женихам говорю так: „Дело в том, что придется педиатрию изу­чить, ведь брать девушку надо прямо со школьной скамьи. Пока она чистая, пока учителя не нашлись…“ — высказал свое мнение Дибров.
Эти слова произвели неприятное впечатление на читателей. „фуууу, старая бабка этот Дибров. Педофил старый. Полина из бедной семьи, вот и вцепилась в будто бы богатого Диброва. САМ ДИБРОВ=господи, ну и самомнение у дедульки“, „Вот козел то! А чего не из детского садика?“, „У Диброва комплексы из детства. Мальчик не пользовался успехом у девочек никогда. Внешностью Бог его обделил. Мальчик вырос и добился „успеха“. Да за деньги, да неискреннего, ненастоящего. Но уж как получилось“, — высказались возмущенные пользователи Сети.
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