Как повысить продуктивность: советы главы Y Combinator

Определитесь с целью

Если вы выбрали неправильное направление, неважно, как быстро вы в нем движетесь. Главное в продуктивной работе — это выбрать правильную цель и следовать ей, считает Альтман. Научитесь отстаивать свои убеждения и не соглашаться с мнением каждого человека. Выделите время, чтобы обдумать, какие задачи для вас максимально важны — глава Y Combinator обычно делает это во время чтения книг, общения с интересными людьми и отдыха на природе.

Альтман заметил, что не может работать продуктивно над вещами, которые ему безразличны или не нравятся. Поэтому он старается избегать неинтересных и неприятных задач и делегировать их. Однако стоит понимать, что другие люди тоже выполняют продуктивнее всего только те задачи, которые им интересны. Если вы долгое время занимаетесь тем, что вам не нравится, Альтман советует подумать о смене работе. Да, у каждого бывают кратковременные периоды перегорания, но если они затягиваются, то, возможно, стоит поискать более интересное занятие.

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Поймите, что вы можете научиться чему угодно и довольно быстро улучшить свои навыки. Поначалу это кажется нереальным, но со временем вы научитесь верить в себя.

Постарайтесь окружить себя продуктивными, счастливыми и позитивными людьми, которые не подавляют ваши амбиции. Откажитесь от общения с теми, кто распространяет негатив, иначе это может сильно сказаться на вашей психике.

Выберите нужную цель и делайте свое дело. Если вы собираетесь сделать нечто важное, то наверняка вам придется приложить много усилий. Это нормально — за самый ценный приз всегда приходится побороться.

Как расставлять приоритеты и оптимизировать время

Сэм Альтман расставляет приоритеты с помощью трех ключевых принципов: «обязательно выполняй важные задачи», «не трать время на ненужное», «составляй много списков».

Глава Y Combinator очень любит списки — он расписывает планы на год, месяц и на каждый день. По его словам, списки позволяют хорошо сосредоточиться на делах и не хранить все важные задачи в голове. Альтман предпочитает бумажные списки — так ему проще добавлять и вычеркивать пункты. Кроме того, он может спокойно пользоваться ими на совещаниях и встречах, не боясь показаться невежливым. Он очень часто переписывает списки и анализирует все задачи.

Предприниматель не слишком заморачивается с категоризацией задач в списке — он просто отмечает звездочкой самые важные.

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Альтман старается избегать совещаний и конференций, потому что считает, что они отнимают слишком много времени. Однако он считает, что стоит выделить в своем расписании время для встреч и знакомства с новыми людьми и их идеями. По его словам, 90% встреч обычно не приносят никакой пользы, но оставшиеся 10% того стоят.

Лучшая продолжительность встречи, по мнению Альтмана, это 15-20 минут или 2 часа. Стандартная часовая встреча чаще всего оказывается пустой тратой времени.

Альтман распределяет задачи так, чтобы выполнять разные дела в разное время. Первые несколько часов рабочего дня у него самые продуктивные, поэтому он ничего на них не назначает, чтобы не отвлекаться от работы. Когда Альтман чувствует, что его концентрация ослабляется, он переключается на новое дело или делает перерыв.

Предприниматель предупреждает, что не стоит слепо гнаться за увеличением продуктивности. Большинство людей тратят слишком много времени на мысли о том, как лучше оптимизировать свой график. Лучше бы они задумывались о том, действительно ли они занимаются решением важных проблем, говорит Альтман. Неважно, какую систему оптимизации времени вы используете, если тратите его на ненужные вещи. То, чего вы добьетесь в целом за год, важнее ваших ежедневных результатов.

Правильный образ жизни

Для Сэма Альтмана самым важным физиологическим фактором, влияющим на его продуктивность, является сон. Он пользуется трекерами сна и спит в прохладе. Долгое время он экономил на покупке хорошего матраса, но когда, наконец, его купил, понял, как сильно он помогает хорошо выспаться.

Предприниматель старается не наедаться и не употреблять алкоголь за несколько часов до сна. Если в комнате недостаточно прохладно, он использует охлаждающее одеяло Chili Pad. В командировках Альтман пользуется маской для сна и берушами.

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Утром Альтман проверяет почту в свете фитосветодиодов полного спектра — такую лампу он даже возит с собой в поездки.

Второй важный фактор, влияющий на продуктивность, это физические нагрузки. Альтман поднимает тяжести три раза в неделю (такая тренировка длится около часа) и периодически делает интервальные тренировки высокой интенсивности. Разминка не только улучшает его продуктивность, но и в целом помогает чувствовать себя лучше, отмечает он.

Третий фактор — питание. Сэм Альтман редко завтракает (максимум пьет чашечку эспрессо, чтобы проснуться) и поэтому голодает около 15 часов. От огромного количества сахара ему становится плохо, поэтому он старается отказываться от сладостей, а также от острой пищи. Глава Y Combinator не употребляет никаких стимуляторов и в день принимает около 200 миллиграмм кофеина.

Прочие советы

Рабочее место Сэма Альтмана выглядит так: тихая комната с естественным освещением, где его не будут беспокоить без нужды. В его офисе есть огромный стол с несколькими 4K-мониторами, но большую часть времени он работает на диване с ноутбуком.

Сэм написал несколько программ, выполняющих за него некоторые задачи, которые ему приходится часто делать. Он также научился быстро печатать с помощью горячих клавиш.

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В целом Альтман старается избегать людей, которые портят ему настроение. При этом отказываться от внимания друзей и родственников ради продуктивности не стоит (скорее всего, она только пострадает, потому что вы будете чувствовать себя менее счастливыми).

Продуктивная работа в неправильном направлении в конечном счете не принесет никаких результатов. Так что старайтесь больше думать о том, чем именно вы занимаетесь, заключает глава Y Combinator.

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