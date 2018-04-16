Питерские хирурги провели уникальную операцию на сердце младенца

В свои три месяца Андрюша Иванов выглядит как новорожденный: он весит чуть больше трех килограммов. Все из-за того, что малыш родился с тяжелейшим пороком сердца — в нем отсутствовал один из двух сосудов и клапан, обеспечивающий легочный кровоток. Это постепенная и мучительная гибель от недостатка кислорода в крови. Если бы не уникальная операция, которую провели петербургские кардиохирурги, Андрюша не прожил бы и месяца, отмечает "ТВ Центр"

Мама Андрея плохо понимает сложные медицинские термины. Для нее важно, что на экране монитора она видит, как бьется сердечко ее сына. Ровно и спокойно — так как и должно быть.

Вместо отсутствующего собственного клапана малышу вживили гомограф — чужую живую плоть, протез, взятый от обследованного донора. Сложнейшая операция длилась в общей сложности 6 часов. Сами врачи называли ее «отчаянная» — просто не было другого выхода. Самая главная проблема — размеры сердечка новорожденного пациента — ведь оно величиной с его кулачок. Хирурги работали в специальных бинокулярных увеличителях. Медицинская нить, которой сшивали края протеза — тоньше человеческого волоса.

Это первая подобная операция в России, которая проводится такому маленькому ребенку. Сейчас ее описание готовят для научной статьи в международные медицинские издания. Врачи говорят: залог успеха был еще и в том, что сложный диагноз был выявлен еще до рождения Андрея

Детская кардиохирургия значительно помолодела в последнее время. И это очень хорошо, говорят врачи. Около 70% критических пороков сердца выявляются именно на перинатальной стадии, еще при беременности. И к моменту родов пациента, который нуждается в помощи кардиохирургов, уже ожидает целая бригада подготовленных врачей

В кардиореанимации Первой детской больницы Санкт-Петербурга все кроватки сейчас заняты именно новорожденными. Все это — спасенные детские жизни.

Андрей Иванов уже выписан из реанимации и в ближайшее время будет отправлен вместе с мамой домой. Этот малыш с огромными внимательными глазами так мужественно помогал врачам бороться за свою жизнь, что они уверены: их самый маленький пациент вырастет человеком с большим сердцем.