Какой день идеален для обновления гардероба

Неделя начинается с долгожданного события — закончился период ретроградного меркурия, и теперь он снова движется директно. Напомню, что последние 3 недели были довольно непростыми по теме коммуникации, договорных отношений, техники, поездок. Происходили накладки в планировании, поломки авто, ошибки в документах и недопонимания в общении. Но теперь все пойдет значительно активнее и гармоничнее!

На этой неделе можно начинать проекты, подписывать контракты, стартовать то, что вы так долго откладывали.

16.04 в 04.59 мы встречаем Новолуние. Это период обнуления и перехода на новый уровень. В этот день полезны визуализации и планирование будущего. Вас могут посетить инсайты и гениальные идеи для своего развития. Запомните их, ведь совсем скоро можно начать воплощать их в жизнь.

17.04 и 18.04 — эти дни вы можете посвятить красоте и уходу за собой. Сделайте пилинг, очищение, скорректируйте проблемные зоны. В этот период полезно оценить свои недочеты и составить план на улучшение внешнего вида. Это может быть косметология и подбор необходимой программы вместе со специалистом, оценка фигуры и выбор тренировок, а также можно поработать над своим стилем и подобрать успешные образы на весенне-летний период. Особенный креатив пойдет 18.04, конфигурация планет поможет вам с уникальным выбором.

19.04 — день посвящен общению и коммуникации, но напряженный аспект Луны и Нептуна может запутать наше сознание. В этот день не стоит доверять словам, которые вам говорят, у них есть второй смысл, который, возможно, невидим с первого взгляда.

А вот 20.04, напротив, можно общаться конструктивно и обсуждать самые невероятные идеи. Реализуйте свои планы, привлекая друзей и единомышленников.

21.04 на небе планеты образуют успешную конфигурацию «парус», что поможет в реализации задуманного, особенно для творческих проектов. Притворяйте свои смелые идеи в жизнь, творите на благо себе и обществу. Также очень полезны психологические практики, работа над собой, обращения к специалистам в сфере коучинга и психоанализа.

21.04 и 22.04 — эти дни так или иначе обратят ваше внимание на родственников и близких. Время хорошо подходит для семейных мероприятий, уделите внимание своим родным, позаботьтесь о них. Организуйте совместный досуг, спланируйте отдых, поработайте над отношениями.

22.04 может проявляться особая рассеянность, будьте аккуратны и внимательны в своих действиях. Вероятны казусы в полетах, так что проверяйте все заранее и постарайтесь ничего не забыть. Также внимательными стоит быть с электроприборами.

В целом, данная неделя довольно успешная, будут яркие вспышки и озарения, при этом хорошее время для анализа и творческой реализации. Особую активность почувствуют Тельцы, Близнецы и Раки. Изменения в действиях и поступках возможны у Козерогов и Раков.

Всем отличной недели и хорошего настроения!