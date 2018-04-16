Уроки счастья: 10 жизненных принципов Василисы Володиной

Астролог, ведущая шоу «Давай поженимся!» отмечает день рождения. 16 апреля ей исполнилось 43 года. Василиса — успешная бизнес-вумен, любимая жена и мама двоих детей. Редакция Wday.ru собрала яркие высказывания Василисы из ее интервью нашему порталу и социальных сетей и узнала, какие уроки ей преподнесла жизнь.

Знаки судьбы существуют

— Каждый человек имеет свой набор сигналов. Если некоторые люди, ситуации связаны у вас с чем-то удачным, опирайтесь на них как на правильные сигналы. И наоборот. Например, еще со времен Римской империи считалось, что споткнуться в начале пути — плохая примета, путь не задастся. Сколько раз я видела, что если герой или героиня спотыкались на шоу «Давай поженимся!» при выходе из домика, этого участника не выбирали.

Зацикливаться на мужчинах нельзя

— По своему опыту знаю: женщины, которые не умирают без мужчин, востребованы ими чаще. Лихорадочный поиск партнера редко дает качественный результат. Нужно спросить себя: какую основную цель я ставлю перед собой в жизни? Если ответ: реализоваться как личность, то занимайтесь спокойно карьерой, не забывая в свободное время встречаться с мужчинами, не отказывайте себе в этом удовольствии, но не делайте на нем акцент.

Неподходящие моменты бывают у всех

— Все выходные льет дождь, а солнышко выглядывает только в понедельник… Эротическая сцена в фильме возникает, именно когда входит ваш 6-летний ребенок. Егор Крид проходит мимо ровно в ту секунду, что вы нагнулись завязать кроссовок (все подруги успели завизжать и сделать селфи, а вы нет). А шикарный торт в гостях приносят, когда вы стоите одетым в дверях и вынуждены уходить. Знакомо что-то подобное? иногда нам достается время хуже, чем тем, кто вокруг нас. Иногда мы страдаем от несовершенств этого времени вместе с ними.

Терпение не всегда на пользу

— Идеальных отношений, конечно, не бывает, но бывают также кошмарные, невыносимые, опасные, которые просто не нужно терпеть. Потому что они могут закончиться и часто заканчиваются смертью, это именно так, не закрывайте глаза. Даже если физически все выживут, то сохранить себя как живую душу в такой ситуации невозможно. Это убивает человека в человеке, нормального, полноценного и здорового. Если вы терпите в ситуации насилия, вы убиваете и себя, и своих детей. Не утешайте себя ложным «у детей должен быть отец», добавить бы в эту фразу еще «нормальный». У детей должна быть жизнь, это самое важное, и мама живая и здоровая. Остальное не важно.

Разные взгляды не мешают любви

Василиса с мужем Сергеем

— Есть браки (я не говорю о материально ориентированных), в которых партнеру достаточно, что он любит сам. Или человеку достаточно понимания в отдельных вопросах, а тотального единомыслия он не ждет. Например, мы с мужем не совсем сходимся в политических воззрениях и порой жестко друг с другом схлестываемся. У Сережи свои аргументы, причем весомые, у меня свои. Но это точно не является определяющим в наших отношениях. Поэтому тут вопрос, в чем именно тебя не слышат. Если во всем — это печально.

Иногда результат зависит от скорости

— Если в жизни что-то не складывается, дела не идут в гору, нужные идеи не находятся, а нужные люди разбегаются, подумайте не только о том, что сделано или не сделано для достижения цели, а о том как быстро, насколько интенсивно вы двигались до сих пор. Можно списывать неудачи на злую случайность, но лучше проанализировать. Мы привыкли повторять, что качественное не бывает быстро, и часто вспоминаем об этом, когда нам лень вставать с дивана. Но качество усилий не всегда компенсирует медлительность. Представьте внимательного и осторожного дантиста, который настолько тщательно и скрупулезно долго ставит пломбу, что уже анестезия успела отойти, и клиент вертится на кресле от боли. Портниху, отшившую вам великолепное платье на неделю позже выпускного бала. Таксиста, который соблюдая все правила, везет без обгонов вас по пробкам к улетевшему уже самолету… Начинайте бросать уголь в топку активнее, не то жизнь сама сбросит вас с поезда.

Ликвидировать конфликт нужно тихо

— Конфликты бывают в любом коллективе, в любой семье. Глупо утверждать обратное. Состояние «война» и «мир» в отношениях чередуются, создавая шероховатости и заставляя работать над собой и партнером. Если баланс все время клонится в сторону «войны», это сложно, хотя режиссеры любят снимать про это кино. Но если бы шероховатостей, вспышек, выяснений, конфликтов не было вовсе, жизнь не была бы такой наполненной, как после осмысленных примирений. По итогам верно разыгранного конфликта отношения улучшаются, а партнеры растут. Но «верно» ликвидировать конфликт интересов никак не рифмуется с «бурно». Чаще это именно «тихо», «осмысленно», «спокойно» и «запланировано».

Личный beauty-календарь спасает

— Большинство живет как? На градуснике появилась радующая цифра, захотела раздеться, а тут плечи и лицо не загорели, на курс массажей так и не дошла, родинки не удалила, с венами не поработала, уколов побоялась, к парикмахеру не успела попасть, про депиляцию и педикюр зимой вообще забыла. И начинается экстренная запись ко всем на свете специалистам сразу, куда кроме тебя ломятся еще толпы забывших, забивших, боящихся и не успевших. Это я не про себя. Я все делаю по своему личному расписанию, которое называется «Личный астрологический beauty-календарь» и нарадоваться не могу.

Работать над ошибками нужно сразу

— Иногда судьба играет злую шутку: когда ты партнера много лет не воспитывал, а потом понял, что все, больше не можешь. А он просто такой невоспитанный. Так с детьми часто происходит. Ты до 10 лет его не заставлял чистить зубы, а в 10 уже не смог. И вырос у тебя человек, который просто не привык это делать. Если над отношениями не работать сразу, потом достучаться очень сложно. Когда ваши совместные годы проходят во взаимном росте и изменениях, через 20 лет рядом не окажется чужой человек. Я гарантирую.

С малышом надо реально быть

— У мамы, особенно деловой или загруженной, всегда есть соблазн заниматься новорожденным ребенком вполглаза. Думать о чем-то еще — кормить и одновременно доклад строчить. Но период младенчества так быстро проходит и одновременно настолько впечатляющ по силе эмоций, что отвлекаться от малыша в это время — гигантская потеря как для мамы, так и для ребенка. С малышом надо реально быть. Мы часто наших близких как бы слушаем, как бы обращаем на них внимание, а сами в мире своих мыслей. Маме нужно отключаться и полностью посвящать себя ребенку. Тогда это время по-другому проживется, и контакт будет больше. Каждый раз, когда я пытаюсь в суетность головой соскользнуть, усилием воли себя возвращаю. Этому, кстати, надо поучиться у бабушек. Они чаще растворяются в ребенке. Мне кажется, это от жизненной мудрости. Ведь важнее детей ничего не бывает…

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