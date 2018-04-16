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«Это другой уровень наслаждения жизнью»: единственный в мире жилой дом по проекту Захи Хадид под Москвой
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«Это другой уровень наслаждения жизнью»: единственный в мире жилой дом по проекту Захи Хадид под Москвой 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В сети появились фото единственного частного проекта Захи Хадид — это загородная резиденция в Барвихе под Москвой, выполненная по заказу бизнесмена Владислава Доронина. И она больше напоминает инопланетную станцию, чем жилой дом.
Заха Хадид была одним из самых гениальных и неординарных архитекторов XXI века. Она приобрела известность благодаря особому неофутуристичному стилю, который сочетал многоплановую, сложную композицию со смелыми дизайнерскими решениями.
DeZeen
Работа над частной резиденцией — исключение для послужного списка Захи Хадид: на протяжении всей карьеры она использовала свой талант для общественно значимых музеев, культурных центров и других публичных построек.
По словам Доронина, привлечь архитектора к работе над своим домом ему помогло сотрудничество в рамках несостоявшегося публичного проекта в центре Москвы.
«Когда проект, над которым мы работали, не получил разрешения на строительство, я был твердо настроен найти другой повод поработать с Захой. Мой собственный дом стал идеальной возможностью для этого».
Владислав Доронин
«Мне приходилось работать со многими выдающимися мастерами архитектуры. Но у Захи уникальный взгляд на вещи — она настоящий архитектурный гений, и я всегда мечтал с ней работать».
Особенность дома — в тонком бетонном стебле, возвышающем на 22 метра над землей основную постройку.
«Я сказал ей: хочу просыпаться и видеть перед собой небо, и чтобы вокруг не было никаких соседей. Хочу чувствовать себя свободным.
На что она ответила: «Для этого тебе придется быть выше деревьев». А потом взяла салфетку и сделала несколько набросков».
Владислав Доронин
На нижних уровнях располагаются помещения для досуга и гостевые комнаты. Дом вмещает спа-комплекс с бассейном, ночной клуб и библиотеку.
«Я хотел, чтобы дом был универсальным. Не только местом для изоляции, но и таким местом, где можно оторваться».
Британский архитектор иракского происхождения Заха Хадид скончалась от сердечного приступа в 2016 году в Лондоне. Она была первой женщиной-архитектором, получившей престижную Притцкеровскую премию.
«Для меня она была архитектором из другой лиги. То, что случилось, — это ужасная трагедия. Мы потеряли одного из гениев архитектуры и искусства».
Владислав Доронин
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