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«Надо всем так ходить»: Елизавета Арзамасова выбирает яркие краски для занятий спортом
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«Надо всем так ходить»: Елизавета Арзамасова выбирает яркие краски для занятий спортом 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Артистка театра и кино Елизавета Арзамасова полюбила спорт и старается не пропускать тренировки ни при каких обстоятельствах. А чтобы заниматься было веселее и приятнее, звезда отдает предпочтение ярким и веселым костюмам, очаровав своим нарядом пользователей сети.
Трогательная и хрупкая Елизавета Арзамасова нередко признается в своей любви к спорту и рассказывает поклонникам о своих занятиях фитнесом, уверяя, что ежедневно находит время на тренировки. Сложно отрицать, что фигура артистки достойна всяческих похвал, однако мотивацией для постоянных походов в фитнес-клуб, по убеждению пользователей сети, является и яркий спортивный комплект, который определенно приятно надеть.
Арзамасова поделилась с почитателями снимком, сделанным в стенах фитнес-центра, и их внимание было привлечено на удивление ярким и красочным спортивным костюмом звезды. Вместо распространенных темных цветов артистка приобрела для занятий броский наряд, один взгляд на который способен поднять настроение и дать заряд энергии.
Восхищенные поклонники не смогли сдержать своих эмоций и расхвалили спортивный комплект Елизаветы, отмечая, что именно подобные мелочи всегда и оказывают важное влияние на общее душевное состояние. «Какая ты яркая сегодня!» «Лизанька, ты великолепна. Надо всем так ходить» «Веселенький костюмчик!» «Яркая тренировка»
В то же время почитатели отмечают, что любовь к спорту растет у Елизаветы буквально с каждым днем. Так, недавно артистка впервые прокатилась на лошади, однако уже поняла, что мечтает научиться профессионально управлять этим благородным животным и овладеть тонкостями верховой езды. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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