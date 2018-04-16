Искра Лоуренс: супермодель, которая гордится своим телом

После того, как несколько модельных агентств отвергли ее, предложив похудеть, британская модель Искра Лоуренс вместо поиска очередной истощающей диеты решила полюбить свое тело.

Вы тоже постоянно худеете?

Если к предстоящему отпуску или поездке на пикник с друзьями вы тревожно увеличиваете количество сеансов в тренажерном зале, закупаете килограммы сельдерея и, втягивая живот, примеряете у зеркала купальник, вам стоит подписаться на Instagram-аккаунт активистки идеологии бодипозитива Искры Лоуренс.

26-летняя британская модель «плюс-сайз» заявляет всем отчаявшимся «вечно худеющим» женщинам о необходимости любить и полностью принимать своё тело и относиться к нему с уважением.

«Все тела созданы равными, «идеально неидеальными» и на 100% уникальными, — пишет Искра в своёмInstagram. — Им нужна ваша любовь и уважение. Они ваши дома. В них хранятся ваши волшебные души».

Но чтобы обрести эту мудрость и заработать всемирную славу, девушке пришлось пройти долгий путь в жёстком модельном бизнесе.

https://www.instagram.com/p/BWqcqzbB1d9/

«Я была одержима своим весом и даже бросила своё главное хобби — плавание, потому что казалась себе громоздкой»

Искра Арабелла Лоуренс родилась 11 сентября 1990 года в небольшом британском городе Вустер. С детства она увлекалась плаваньем и, как многие школьницы, мечтала стать супермоделью, когда вырастет. В 13 лет девочка поучаствовала в модельном конкурсе в своем родном городе. Организаторы дали ей понять, что для продолжения модельной карьеры ей придется «взять себя в руки и похудеть».

«Я помню, как стеснялась того, что была пышной, — вспоминает Искра в интервью для Cosmopolitan1. — Мои бедра были 36 дюймов вместо 34, я была одержима своим весом и даже бросила своё главное хобби — плавание, потому что казалась себе громоздкой».

Благодаря харизме и обаянию девушка продвигалась в модельном бизнесе, но, чтобы удержаться на плаву, ей приходилось искать новые диеты. Ее снимки всегда ретушировали после фотосессий — руки делали тоньше, между бёдер прорисовывали выемку, кожу сглаживали, «подтягивали» складки на животе и убирали целлюлит.

В 21 год Искра пережила разрыв со своим бойфрендом, и вдруг её восприятие фигуры стало меняться. «Всю жизнь стесняться и ретушировать своё тело — это сумасшествие, — решила она. — А что если я могу стать единственной моделью в своем размере? В таком случае у меня будет монополия в этом бизнесе. Я другая, мне придется много работать, но я знаю, что я умная. И я хочу это использовать».

https://www.instagram.com/p/BW0Ow3jhOqY/?taken-by=iskra

С этого момента настрой Лоуренс поменялся: она начала изучать питание и относиться к физическим упражнениям не как к способу потери веса, а как к активному режиму наращивания силы и укрепления здоровья.

«Ни один мужчина и ни одна пара маленьких джинс не будут контролировать моё настроение — только я»

Сегодня Искра Лоуренс — амбассадор идеи здорового веса, на её Instagram-аккаунт подписано 3,5 миллиона человек. Она сотрудничает с мужскими журналами, является лицом компании Aerie, выпускающей купальники и нижнее белье, главным редактором портала о моде для женщин всех размеров, а также возглавляет движение для подростков, которое призывает любить свое тело и заботиться о нем. Хэштэг Искры #EveryBODYIsBeautiful насчитывает более 100 тысяч публикаций женщин со всего мира (#EveryBODYIsBeautiful — это игра слов, в которой скрыт двойной смысл: «Каждый человек красив» и «Каждое тело красиво»). Искра выкладывает снимки, на которых отчётливо видны складки и неровности, но никогда не ретуширует свои фотографии. Ее смелость часто становится причиной насмешек и оскорблений в комментариях: «Большая толстая задница. Почему сегодня считается нормальным иметь толстую задницу и при этом чувствовать себя в порядке? Жирная корова. Все должны перестать есть в Макдоналдсе , потому что поликлиники в ауте из-за таких, как она…»

Девушка не игнорирует обидчиков. На агрессивный комментарий модель отреагировала остроумной фотографией с десятками пачек чипсов и подписью: «Не смогла удержаться. Это для всех, кого когда-либо называли толстым».

https://www.instagram.com/p/BDqnLOLrkz0/?taken-by=iskra

Супермодель не поддерживает обжорство, она питается умеренно, а также регулярно занимается спортом. Своим образом жизни и отношением к телу и здоровью она мотивирует женщин не поддаваться на провокации и не реагировать на грубости.

https://www.instagram.com/p/BHw4GtbBNuJ/?taken-by=iskra Всем, кто хочет обрести здоровую уверенность в себе, Лоуренс советует: «Если ваша подруга говорит, что у нее большие жировые складки, не жалуйтесь в ответ, что ваши вам тоже осточертели — скажите, что она прекрасно выглядит и что вы тоже чувствуете себя на высоте. Ни один мужчина и ни одна пара маленьких джинс не будут контролировать моё настроение — только я».

Похоже, в этом и заключается секрет здоровой самооценки и внутренней гармонии.

Сообщение Искра Лоуренс: супермодель, которая гордится своим телом появились сначала на Умная.