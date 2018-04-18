Требуйте в магазине свидетельство. Как правильно выбирать семена?

Специалисты регионального Управления Россельхознадзора для читателей « АиФ »-НП» подготовили полезные советы, как приобрести качественный семенной и посадочный материал.

Эксперты советуют перед покупкой семян овощных и цветочных растений составить список необходимых и понравившихся вам сортов.

«В помощь вам будет Государственный реестр селекционных достижений, который вы сможете просмотреть на сайте Госсорткомиссии РФ. Этот перечень обновляется ежегодно. Все сорта, зарегистрированные в реестре, прошли необходимые испытания, а значит, безопасны и принесут урожай, — советует главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства Марина Малахова . — Покупайте семена только в специализированных магазинах. В последнее время популярны объявления в интернете, где предлагают любые сорта и задёшево. При этом трудно будет спросить с виртуального продавца за видовую и сортовую фальсификацию, которую вы можете обнаружить при вскрытии пакета с семенами».

В специализированном магазине, не стесняясь, спрашивайте у продавца «Свидетельство на семена». В нем указаны всхожесть каждой партии и срок его действия. Всхожесть гарантирована лишь до тех пор, пока «Свидетельство» действительно.

«Срок реализации — дата, до которой семена высаживать можно, не должен превышать одного года (для семян в бумажных пакетах) или двух лет (для семян, упакованных в двойную упаковку с применением фольгированных и иных воздухонепроницаемых материалов)», — разъясняет Марина Малахова.

При покупке посадочного материала выбираем саженцы маленькие, но с мощными, хорошо развитыми корнями, корневая система должна быть в два раза больше кроны, само растение должно быть без листьев, на коре — никаких повреждений, корни должны быть обязательно прикрыты увлажненным материалом — подсохший саженец уже не приживётся.

«Если при приобретении семян и посадочного материала в торговой точке вы обнаружили, что на пакетах с семенами указан истекший срок реализации, информация указана не в полном объёме, а также у продавца отсутствуют документы на реализуемые семена, то лучше оказаться от такой покупки», — говорит Малахова.

Специалисты Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия просят сообщать о нарушениях по телефону (8442) 23-22-56, 23-04-63 или volgogradkarantin@yandex.ru.

Кстати

Пакетики с семенами, предназначенные для торговли внутри страны, должны содержать следующую информацию: — наименование, адрес и телефон организации (фирмы) — продавца семян; — название культуры и сорта в точном соответствии с Государственным реестром селекционных достижений, допущенных к использованию в РФ; — обозначение стандарта (ТУ) на сортовые и посевные качества; — номер партии; — масса (в граммах) или количество (штук) семян в пакетике; — срок реализации.