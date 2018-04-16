Ещё
В курском магазине с реализации сняли свыше 10 тысяч пакетов семян
Далее:
Читайте также:
Ещё

В курском магазине с реализации сняли свыше 10 тысяч пакетов семян 

Курские известия 49 минут назад
Фото: Курские известия
На сомнительные семена в Россельхознадзор пожаловались покупатели
Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку магазина торговой сети города Курска, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Установлена реализация 263 партий семян овощных культур не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В продаже были такие сорта, как морковь «Карамельная», «Детский вкус», огурцы «Китайский плетистый», «Бочковой засол», «Китайский болезнеустойчивый», «Китайский холодоустойчивый» и другие.
Как отмечают в Россельхознадзоре, сорта, не включённые в Госреестр, не прошли или не проходили государственные испытания на хозяйственно-полезные качества. Свойства этих сортов могут не соответствовать заявленным на упаковке и не оправдать возложенные на них ожидания.
В результате в отношении директора магазина составлили протокол об административном правонарушении, теперь он заплатит штраф. Сомнительные семена сняли с реализации.
Курские известия: последние новости
В Курске пропала 17-летняя Оксана Маркова В Курске прошёл полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт» В Курске пройдёт региональный полуфинал XII Международного конкурса «Русский Силуэт»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Квитко озадачила фанатов своим бюстом130
Агата Муцениенце не может похудеть9
Волочкова снялась голой на пляже218
Седокова рассказала, какой Басков в постели81
Видео
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
00:57
Как живет после тяжелой травмы звезда «Дома-2»
Звёзды
02:30
Гениальный простой способ вставить нитку в иголку
Дом и сад
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение