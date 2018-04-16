В курском магазине с реализации сняли свыше 10 тысяч пакетов семян

На сомнительные семена в Россельхознадзор пожаловались покупатели

Сотрудники ведомства провели внеплановую проверку магазина торговой сети города Курска, принадлежащего индивидуальному предпринимателю. Установлена реализация 263 партий семян овощных культур не включённых в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. В продаже были такие сорта, как морковь «Карамельная», «Детский вкус», огурцы «Китайский плетистый», «Бочковой засол», «Китайский болезнеустойчивый», «Китайский холодоустойчивый» и другие.

Как отмечают в Россельхознадзоре, сорта, не включённые в Госреестр, не прошли или не проходили государственные испытания на хозяйственно-полезные качества. Свойства этих сортов могут не соответствовать заявленным на упаковке и не оправдать возложенные на них ожидания.

В результате в отношении директора магазина составлили протокол об административном правонарушении, теперь он заплатит штраф. Сомнительные семена сняли с реализации.