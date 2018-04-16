Как растят осетров и осваивают производство редкой белой икры в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 16 апреля. / ТАСС /. Первый в КБР осетровый завод, открытый чуть более года назад, в 2018 году увеличит производство в 2,5 раза, а в следующем году планирует утроить этот показатель. До конца года на заводе рассчитывают наладить собственную переработку черной и редкой белой икры, рассказал ТАСС создатель и один из собственников предприятия Хизир Макитов.

"В прошлом году было 180-190 кг икры, в этом будет в 2,5 раза больше. Уже получили около 40 кг, ожидаем 450-500 [кг икры] в целом по году, а в следующем рассчитываем на 1,5 тонны.

В конце прошлого года зарегистрировали собственный товарный знак «Асыл-Суу», до этого наша продукция перерабатывалась и продавалась с астраханской этикеткой. Сейчас выпускаем черную икру и редкую белую, которою дают осетры-альбиносы, — ее объем пока небольшой, всю покупают в республике", — сказал Макитов.

По его словам, проектная мощность цеха, запущенного в работу в декабре 2016 года, — 3,3 тонны икры и 50 тонн товарной рыбы. На заводе выращивают семь видов рыб осетровых пород и два вида форели — радужную и французскую.

"Изначально форель у меня не предполагалась, но местные попросили для туристов — из-за них и завел. Сейчас у меня порядка 4 тонн форели, а когда рыба дойдет до продажного веса (от 200 граммов — прим. ТАСС), ее будет до 10 тонн, всего же в год планируем выращивать 20-22 тонны форели. Так что в общей сложности мы получим не 50, а 70 тонн рыбы и больше", — рассказал Макитов.

Сейчас вся рыба содержится в 52 закрытых бассейнах общей площадью зеркала воды 1,8 тыс. кв. м. В некоторых неспешно движутся крупные рыбы с красивым «шахматным» рисунком на спинках — взрослые особи русского осетра, в других резвятся шустрые сеголетки, а в одном плавают мальки, с виду пока больше похожие на головастиков. «Им меньше месяца, всего две недели назад их начали кормить. В этом бассейне их 17-18 тыс. штук», — пояснил Макитов.

С момента запуска на предприятии уже трижды получили собственное поголовье. Первых мальков вывели год назад — в апреле 2017 года. Их средний вес — 900 граммов, но есть и особи по 1,5 кг. Рыбоводы уверены, что более позднее поголовье станет расти быстрее за счет оптимально подобранных кормов и условий содержания.

УЗИ для осетров

Крупную рыбину вынимают из бассейна и несут к аппарату ультразвукового исследования. «Пациентку» едва удерживают два взрослых мужчины. «С помощью УЗИ мы определяем зрелость икры, у нее шесть стадий, четвертая стадия — пищевая, этих вот уже через неделю будем доить, — говорит глава предприятия. — Изначально технология, которую нам разработали, предполагала забой рыбы для получения икры, но мы решили использовать более гуманный способ — доение».

Количество икры по УЗИ не видно, но его можно высчитать в процентном соотношении от веса рыбы. В первое доение рыба дает икры 10% от своего веса, во второе — 15%, а начиная с третьего на протяжении пяти-шести лет — около 20%. Потом количество икры снова сокращается, но за пять лет успевает вырасти новое маточное поголовье осетра.

Пока что полученную на предприятии икру перерабатывают технологи, которые специально приезжают в Тырныауз — непереработанную икру нельзя хранить дольше 5-6 часов. Затем продукт отправляется в Астрахань на фасовку и снова возвращается на предприятие в баночках с фирменным логотипом. Собственную переработку на заводе намерены запустить до конца года — площади и оборудование уже подготовлены, не хватает только своего специалиста-технолога.

"Надо, чтобы человек здесь жил и работал. Сейчас начали готовить своих — договорились, что астраханские специалисты обучат местных ребят, и мы купим у них рецептуру.

Мы всех наших сотрудников учили на месте. Когда набирали их, они толком не знали, что такое рыба, а теперь сами ведут все процессы, получили новую профессию", — говорит Макитов.

Всего на предприятии посменно работают 16 человек. В перспективе штат будет увеличиваться — «Асыл-Суу» планирует расширяться и строить рядом еще один цех такой же мощности.

"Благородная вода"

"Асыл-Суу" в переводе с балкарского значит «благородная вода». Именно она — вода из термального источника в Тырныаузе — подвигла местного предпринимателя, бывшего главу района на эксперимент с выращиванием осетров почти под склонами Эльбруса. Идея рыбоводческого предприятия, по словам Макитова, возникла у него после знакомства с астраханским научно-производственным центром «Биос» (подразделение Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, специализирующееся на разведении осетровых — прим. ТАСС).

"Я знал, что здесь идет пласт горячего источника с температурой 22 градуса, идеальной для рыбы. Но когда начали работать, вода пошла с температурой всего около 10 градусов — видимо, из-за того, что никто не брал воду, источник начал уходить в сторону. Мы построили электростанцию, начали воду греть. А теперь чем больше мы берем воды, тем быстрее она возвращается к своим изначальным параметрам — сейчас ее температура уже около 16 градусов", — рассказывает создатель рыбоводческого хозяйства.

На территории предприятия подготовлены четыре открытых пруда общей площадью около 3 га — примерно через месяц часть рыбы, которая выращивается на продажу, переведут туда. «У нас будет обслуживаемая прудовая площадка — посередине будет траповый переход с кормовыми площадками из стеклопластика, это будут почти идеальные условия для кормления рыбы», — отметил Макитов.

Воде, в которой растет рыба, в «Асыл-Суу» нашли еще одно применение — рыбоводы из Тырныауза хотят уже в этом году построить на территории предприятия теплицу с капельным орошением, в которой эту воду будут использовать одновременно для полива и удобрения.

"Вода из-под рыбы уникальна тем, что в ней очень много удобрений — есть фосфор, калий. Будем выращивать экологически чистые, безо всякой химии, огурцы и помидоры", — говорит собеседник ТАСС и в качестве образца будущих урожаев показывает выращенное на «рыбной» воде лимонное деревце, на котором зреют несколько довольно крупных плодов.