Ещё
Древний папирус рассказал о вредном египетском насильнике
Далее:
Читайте также:
Ещё

Древний папирус рассказал о вредном египетском насильнике 

Ридус 2 часа назад
Недавняя волна протестов MeToo против изнасилований, напомнила западным СМИ о первых сексуальных домогательствах, истории которых записаны на трехтысячелетнем папирусе, хранящимся в Британском музее.
В 20-х годах прошлого столетия египтолог Ярослав Черны перевел документ на английский язык. Тогда ученые выяснили, что папирус хранит в себе жалобы на мужчину по имени Панеба, который плохо обращался с женщинами.
В документе говорится, что мужчина трудился мастером по украшению пирамид в Сет-Маат, но, несмотря на хорошую работу, вел себя непристойно. Например, по вечерам бросал камни в двери своих коллег, затевал массовые драки и угрожал расправой.
Автор документа — мастер Аменахт, обращается в своем послании к визирю (титул министра или высшего сановника) с просьбой обратить внимание на нерадивого коллегу.
Панеба отнял у меня работу, он был замечен за воровством материала для украшения храмов и он часто вредничает, перекладывает свою работу на других, а также он имеет сексуальные связи с замужними женщинами, говорится в документе.
Обвинение в сексуальных связях с замужними женщинами — серьезное преступление, а в документе описываются четыре подобных случая. Вместе с нарушениями общественного порядка у визиря были все основания отстранить Панебу от работы.
Сексуальные отношения вне брака в Древнем Египте не регулировались общественными нормами, но после замужества или женитьбы оба супруга должны были хранить верность друг другу, рассказала египтолог Джанет Джонсон из Чикагского университета.
Что случилось дальше с Панеба неизвестно, но египтологи уверены, что за подобные нарушения мужчину должны были лишить высокой должности или вовсе отстранить о работы.
Ридус: последние новости
Кончиту Вурсту заявили рассказать о своей ВИЧ-инфекции Медики: Скрипаль и его дочь находятся на разных стадиях выздоровления «Технологии подручных средств»: 12 нелепых лайфхаков от чудаков из Сети
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Квитко озадачила фанатов своим бюстом134
Волочкова снялась голой на пляже219
Седокова рассказала, какой Басков в постели83
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Видео
02:24
41-летняя Гусева разделась на радость фанатам
Звёзды
01:48
Как девушки расслабляются дома: забавный ролик
Психология
02:12
Орлову обвинили в порно и садо-мазо
Звёзды
01:00
Фриске наконец ответила на вопросы о беременности
Звёзды
02:11
Хлеб вызывает наркотическую зависимость
Еда
00:18
Агата Муцениенце не может похудеть
Звёзды
01:40
Квитко озадачила фанатов своим бюстом
Звёзды
00:15
Опухшую Волочкову подняли на смех
Звёзды
Безрукова рассказала о последних днях сына
Звёзды
00:38
Принц Уильям проболтался о поле будущего ребенка
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение