Древний папирус рассказал о вредном египетском насильнике

Недавняя волна протестов MeToo против изнасилований, напомнила западным СМИ о первых сексуальных домогательствах, истории которых записаны на трехтысячелетнем папирусе, хранящимся в Британском музее.

В 20-х годах прошлого столетия египтолог Ярослав Черны перевел документ на английский язык. Тогда ученые выяснили, что папирус хранит в себе жалобы на мужчину по имени Панеба, который плохо обращался с женщинами.

В документе говорится, что мужчина трудился мастером по украшению пирамид в Сет-Маат, но, несмотря на хорошую работу, вел себя непристойно. Например, по вечерам бросал камни в двери своих коллег, затевал массовые драки и угрожал расправой.

Автор документа — мастер Аменахт, обращается в своем послании к визирю (титул министра или высшего сановника) с просьбой обратить внимание на нерадивого коллегу.

Панеба отнял у меня работу, он был замечен за воровством материала для украшения храмов и он часто вредничает, перекладывает свою работу на других, а также он имеет сексуальные связи с замужними женщинами, говорится в документе.

Обвинение в сексуальных связях с замужними женщинами — серьезное преступление, а в документе описываются четыре подобных случая. Вместе с нарушениями общественного порядка у визиря были все основания отстранить Панебу от работы.

Сексуальные отношения вне брака в Древнем Египте не регулировались общественными нормами, но после замужества или женитьбы оба супруга должны были хранить верность друг другу, рассказала египтолог Джанет Джонсон из Чикагского университета.

Что случилось дальше с Панеба неизвестно, но египтологи уверены, что за подобные нарушения мужчину должны были лишить высокой должности или вовсе отстранить о работы.