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Египтологи напомнили о случае сексуального домогательства в древности
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Египтологи напомнили о случае сексуального домогательства в древности 

360tv.ru 36 минут назад
Фото: 360tv.ru
После громкой славы флешмоба MeToo пользователи Сети вспомнили о папирусе, посредством которого стало известно о сексуальном распутстве жителя Египта эры фараонов. Образец древней письменности хранится в Британском музее, о его содержании рассказал сайт Narratively.
В середине
1920-х  годов египтолог Ярослав Черны, сумел перевести иероглифические надписи на английский язык. Тогда перед учеными открылась история о мужчине по имени Панеба, который демонстрировал дурное поведение по отношению к женщинам и соплеменникам.
Мастер, работавший над декором пирамид в  Сет-Маат, не чурался скандалов и драк. Современники даже обратились к визирю с жалобой привлечь злоумышленника к ответственности за многочисленные проступки — именно она и оказалась запечатленной в древнем документе.
Помимо того, что Панеба злоупотряблял собственной должностью, его несколько раз замечали за приставаниями к замужним женщинам. Несмотря на то, что с момента описываемых событий прошло более 3000 лет, беспорядочные сексуальные связи уже тогда порицались в обществе.
Согласно специалисту из Чикагского университета, несмотря на то, что сексуальные связи не регулировались
какими-либо
законами, они  по-умолчанию
соблюдались людьми, вступившими в брак. Нарушение негласного правила хранить верность своему супругу способно было нарушить спокойствие общества, а потому пресекалось.
Акция MeToo прокатилась по социальным сетям в прошлом году. Жертвы сексуального насилия делились личными историями, что помогло им найти собратьев по несчастью и справиться с внутренней проблемой. Ближе к концу года в США стартовал другой флешмоб. Его организаторы призвали пользователей рассказать о случаях насилия в церкви.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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