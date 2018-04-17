Египтологи напомнили о случае сексуального домогательства в древности

После громкой славы флешмоба MeToo пользователи Сети вспомнили о папирусе, посредством которого стало известно о сексуальном распутстве жителя Египта эры фараонов. Образец древней письменности хранится в Британском музее, о его содержании рассказал сайт Narratively.

В середине

1920-х годов египтолог Ярослав Черны , сумел перевести иероглифические надписи на английский язык. Тогда перед учеными открылась история о мужчине по имени Панеба, который демонстрировал дурное поведение по отношению к женщинам и соплеменникам.

Мастер, работавший над декором пирамид в Сет-Маат, не чурался скандалов и драк. Современники даже обратились к визирю с жалобой привлечь злоумышленника к ответственности за многочисленные проступки — именно она и оказалась запечатленной в древнем документе.

Помимо того, что Панеба злоупотряблял собственной должностью, его несколько раз замечали за приставаниями к замужним женщинам. Несмотря на то, что с момента описываемых событий прошло более 3000 лет, беспорядочные сексуальные связи уже тогда порицались в обществе.

Согласно специалисту из Чикагского университета, несмотря на то, что сексуальные связи не регулировались

какими-либо

законами, они по-умолчанию

соблюдались людьми, вступившими в брак. Нарушение негласного правила хранить верность своему супругу способно было нарушить спокойствие общества, а потому пресекалось.

Акция MeToo прокатилась по социальным сетям в прошлом году. Жертвы сексуального насилия делились личными историями, что помогло им найти собратьев по несчастью и справиться с внутренней проблемой. Ближе к концу года в США стартовал другой флешмоб. Его организаторы призвали пользователей рассказать о случаях насилия в церкви.