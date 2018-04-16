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Что делать аллергикам весной
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Что делать аллергикам весной 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Врачи аллергологи и иммунологи Владимир Болибок и Алексей Бессмертный объяснили, что такое сезонная аллергия, откуда она берется, как ее лечить и почему с этой болезнью нужно обратиться к специалисту.
Марат Кузаев
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