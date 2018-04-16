Что делать аллергикам весной

Врачи аллергологи и иммунологи Владимир Болибок и Алексей Бессмертный объяснили, что такое сезонная аллергия, откуда она берется, как ее лечить и почему с этой болезнью нужно обратиться к специалисту.

Марат Кузаев