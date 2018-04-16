Мать отдала больному сыну свою печень

Минздраве завершается разработка законопроекта о донорстве органов и трансплантации. Пока не известно упростит этот документ процесс изъятия органов или приведет к дополнительным бюрократическим препонам. News.ru публикуют историю матери, которая решилась вырезать у себя печень и отдать своему сыну.

Нижний Новгород 1992 год. Галина Тарасова не знает, что и думать. У подруг дети, как дети. Суп не едят, капризничают, бросают ложку и требуют шоколад. А ее Вовка сметает пятилитровую кастрюлю каши за раз и еще просит добавки. То ли радоваться, то ли насторожиться. Заподозрила неладное, когда у сына начались проблемы с пищеварением. Галина предположила — еда в организме просто не усваивается. Отсюда — зверский аппетит у сына и неразборчивость в еде. К тому же мальчик совсем не набирал в весе. Был худой и бледный как полотно.

Беспокоили Галину Тарасову также частые простуды у Вовы. Только вылечишь кашель и насморк, через неделю опять то же самое. Мама оберегала сына от сквозняков, тепло одевала, поила витаминами, но все бесполезно.

— Мамаша, вы его все время простужаете, — укоряла участковая педиатр. Проблемы с пищеварением у Вовы также не беспокоили врача. «Наверное дисбактериоз» — говорила она и добавляла, что сына надо просто «нормально кормить». Но на всякий случай педиатр все же выписала направление в областную больницу.

Вырежьте у меня, спасите его Там врачи сразу заподозрили — все проблемы со здоровьем у маленького Вовы связаны с одним заболеванием. Взяли анализы и поставили окончательный диагноз — муковисцидоз. Это неизлечимое, врожденное заболевание, обусловленное мутацией одного из генов. Проявляющееся оно функциональными расстройствами дыхательной и пищеварительной систем. Тогда для Галины Тарасовой это был просто набор букв. Врачи толком не объяснили, что это за недуг. Пролечили, назначили лекарства и отпустили домой. А в выписке было написано: «Оформлять инвалидность».

Все детство мальчик провел дома, в детский сад и школу не ходил.

Галина ездила в Москву и закупала ему импортные лекарства, они поддерживали организм ребенка приемлемом состоянии. Когда Вове было 14 лет, медики провели очередное обследование и сообщили матери: печень разрушается.

Мальчик жил и мучился. Из-за плохой работы органов пищеварения в брюшной полости скапливалась жидкость. У худого парня был огромный живот, как у женщины на 9-м месяце беременности. Ни шнурки завязать, ни упавший предмет с пола поднять. Еще тогда врачи сказали Галине — нужна трансплантация печени, но до 18 лет — ее делать нельзя, тем более с таким тяжелым заболеванием.

Врачи тянули с пересадкой еще 7 лет. Когда больному исполнился 21 год, ему поставили диагноз — цирроз печени. Орган почти не функционировал, даже под действием тонны препаратов. Врачи в ФМБЦ имени А. И. Бурназяна предложили матери отдать часть своей печени сыну и Галина согласилась, не задумываясь.

Медики обследовали Галину, ее печень оказалась в хорошем состоянии и подходила для трансплантации. Женщину начали готовить к операции. Мать была счастлива отрезать от себя кусок и подарить сыну. Но в последний момент медики — заявили слишком поздно. Печень надо пересаживать целиком, ткани еще не регенерируются.

— Вырежите ее у меня и спасите его, — безутешная мать была готова на все. Мысленно она к уже отдала свой орган любимому сыну. Врачи осадили женщину: что вы это невозможно. Принимайте поддерживающую терапию и ждите донора.

Владимира и его маму принял российский хирург и трансплантолог Сергей Готье . Врач изучил результаты анализов парня и согласился его оперировать. Подождали пару недель и донор нашелся. Здоровый, молодой человек…ужасный случай, нелепая смерть. Галина до сих пор не знает имени несчастного, того, кому обязана жизнью сына.