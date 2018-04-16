Осторожно, грызуны. Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, передающихся животными

фото pixabay.comОсторожно, грызуны. Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, передающихся животнымиУправление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии дачного сезона напоминает о мерах профилактики инфекций, предающихся грызунами.

Как отмечают в ведомстве, в весенне-летний и осенний период заражение инфекциями, передающимися грызунами, происходят в основном при посещении лесов, на садово-огородных участках, дачах. Предупредить заражение можно выполняя следующие правила:

В первый приезд после зимы в дачный или садовый дом необходимо:

— проветрить все помещения,

— просушить на солнце матрацы, одеяла, подушки и прочие вещи,

— вымыть всю посуду горячей водой с помощью моющих и дезинфицирующих средств или прокипятить ее,

— провести обязательно влажную уборку с применением хлорсодержащих препаратов, например, 3% раствора хлорамина,

— чтобы исключить заражение, все работы нужно проводить в респираторе или четырёхслойной марлевой повязке и перчатках,

— обязательно надевать марлевую повязку и перчатки при работе на садовом участке, связанной с пылеобразованием,

— во время уборки и сельскохозяйственных работ нельзя курить и принимать пищу немытыми руками,

— нельзя использовать в пищу без термической обработки поврежденные грызунами пищевые продукты,

— при необходимости провести дератизацию (мероприятия по истреблению грызунов).

Любителям отдыха на природе:

— при выборе места для ночевки или дневного отдыха следует избегать захламлённых участков леса с густым кустарником и травой, старыми пнями, поваленными деревьями,

— для отдыха лучше выбирать место на опушке леса или поляне,

— на землю необходимо постелить легкое одеяло, чтобы не иметь прямого соприкосновения с зараженной грызунами почвой, травой,

— при ночевке в палатке необходимо хорошо прикрывать все щели, через которые могут проникнуть грызуны,

-нельзя ночевать в стогах сена, соломы, так как они часто бывают заражены выделениями грызунов.

— перед приемом пищи обязательно мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие одноразовые салфетки,

— не оставлять во время пребывания на природе пищевые продукты в открытом виде, доступном грызунами,

— не употреблять немытые лесные ягоды и воду из открытых водоемов.