Осторожно, грызуны. Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, передающихся животными 

фото pixabay.comОсторожно, грызуны. Роспотребнадзор предупредил об инфекциях, передающихся животнымиУправление Роспотребнадзора по Нижегородской области в преддверии дачного сезона напоминает о мерах профилактики инфекций, предающихся грызунами.
Как отмечают в ведомстве, в весенне-летний и осенний период заражение инфекциями, передающимися грызунами, происходят в основном при посещении лесов, на садово-огородных участках, дачах. Предупредить заражение можно выполняя следующие правила:
В первый приезд после зимы в дачный или садовый дом необходимо:
— проветрить все помещения,
— просушить на солнце матрацы, одеяла, подушки и прочие вещи,
— вымыть всю посуду горячей водой с помощью моющих и дезинфицирующих средств или прокипятить ее,
— провести обязательно влажную уборку с применением хлорсодержащих препаратов, например, 3% раствора хлорамина,
— чтобы исключить заражение, все работы нужно проводить в респираторе или четырёхслойной марлевой повязке и перчатках,
— обязательно надевать марлевую повязку и перчатки при работе на садовом участке, связанной с пылеобразованием,
— во время уборки и сельскохозяйственных работ нельзя курить и принимать пищу немытыми руками,
— нельзя использовать в пищу без термической обработки поврежденные грызунами пищевые продукты,
— при необходимости провести дератизацию (мероприятия по истреблению грызунов).
Любителям отдыха на природе:
— при выборе места для ночевки или дневного отдыха следует избегать захламлённых участков леса с густым кустарником и травой, старыми пнями, поваленными деревьями,
— для отдыха лучше выбирать место на опушке леса или поляне,
— на землю необходимо постелить легкое одеяло, чтобы не иметь прямого соприкосновения с зараженной грызунами почвой, травой,
— при ночевке в палатке необходимо хорошо прикрывать все щели, через которые могут проникнуть грызуны,
-нельзя ночевать в стогах сена, соломы, так как они часто бывают заражены выделениями грызунов.
— перед приемом пищи обязательно мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие одноразовые салфетки,
— не оставлять во время пребывания на природе пищевые продукты в открытом виде, доступном грызунами,
— не употреблять немытые лесные ягоды и воду из открытых водоемов.