Концертный зал «Зарядье» облицуют уникальными акустическими панелями

Стены и потолок Большого зала Московского концертного зала «Зарядье» облицуют специальными акустическими панелями из массива красного дерева, сообщил гендиректор управляющей компании проекта АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Все панели созданы с учётом рекомендаций экспертов по акустике, каждая из них имеет собственные свойства по форме и звукоотражению, пояснил представитель компании. Для напольного покрытия сцены концертного зала также используют специальный паркет — из кедра особой породы, который обеспечит идеальную акустику и качественное отраженное звучание. Пол всего Большого зала МКЗ будет выложен паркетной доской из дуба.

Добавим, что, по словам Газизуллина, сейчас продолжаются работы по финишной отделке всех помещений Московского концертного зала «Зарядье». Завершить строительство планируется к лету этого года.