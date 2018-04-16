Гороскоп на неделю с 16 по 22 апреля

Эти люди упрямы, верны своим идеалам и близким людям. Тем, кто с ними в хороших отношениях, очень повезло: преданней товарища сложно найти. А вот недругов остается только пожалеть. Низводить своих врагов эти Овны умеют мастерски.

Козерог

Телец

Скорпион

Водолей

Близнецы

Стрелец

Гороскоп для Овнов

21 марта — 20 апреля

Карьера

Неделя сложится благополучно, особенно если вы сами позаботитесь о своем комфорте. Наибольшего успеха Овны могут достичь в учебе и в налаживании деловых связей. Вы будете нравиться окружающим — и они с готовностью помогут вам в решении различных вопросов.

Отношения

Благоприятное время для общения с людьми. Для тех, кто находится в поиске отношений, сейчас откроется масса возможностей. Вы можете завести новое знакомство или перейти на новый уровень со старым приятелем. Не бойтесь проявлять инициативу.

Здоровье

Физическая активность на этой неделе пойдет вам на пользу. Не ленитесь и побольше двигайтесь.

Покупки

Доходы на этой неделе будут высокими, возможны дополнительные финансовые поступления. Скорее всего, вы сможете купить то, о чем давно мечтали. Даже обычный шопинг поднимет вам настроение.

Гороскоп для Тельцов

21 апреля — 21 мая Карьера

Неделя будет благоприятной для любого саморазвития. Не стесняйтесь задавать вопросы или просить поделиться опытом. Удачное время для повышения квалификации или прохождения обучения.

Отношения

Для супружеских отношений самый опасный день — воскресенье. В этот день вы можете спровоцировать конфликт, неосторожно высказавшись о своем партнере. Проявите тактичность и не настаивайте на своей точке зрения.

Здоровье

Самое время заняться своим телом. Удачное время для записи в тренажерный зал, начала физических упражнений. Вы будете полны энергии и сил.

Покупки

Эта неделя подходит для экспериментов со своим имиджем. Запишитесь в студию красоты или к стилисту.

Гороскоп для Близнецов

22 мая — 21 июня

Карьера

У Близнецов на этой неделе проснется желание искать во всем до правду, доходить до сути вещей. Аналитические способности будут на высоте. Вы сможете найти ответы на те вопросы, которые терзали вас долгое время.

Отношения

В этот период укрепятся ваши отношения с друзьями и близкими людьми. Может произойти какое-то событие, после которого вы будете ценить людей возле вас еще сильнее. Одиноким Близнецам не стоит ждать быстрых перемен в своем семейном статусе. А вот на легкий и ни к чему не обязывающий флирт с симпатичными людьми противоположного пола можете смело рассчитывать.

Здоровье

Наиболее опасные для самочувствия дни — понедельник и воскресенье. В это время защитные силы организма могут ослабнуть, увеличится вероятность простуд. На неделе звезды советуют вам заняться духовными практиками. Йога или цигун помогут вам лучше понимать свое тело и его потребности.

Покупки

Удачным будет приобретение домашних питомцев. В особенности рыбок или других аквариумных животных. Если планов по увеличению жильцов дома нет, то отправляйтесь в аквапарк или на берег водоема в конце недели.

Гороскоп для Раков

22 июня — 23 июля

Карьера

Раки на этой неделе будут особенно активны. Сейчас вам жизненно необходимы новые впечатления и новые знакомые. Среди своих коллег вы наверняка найдете соратников, которые помогут вам в реализации особенно сложных проектов. Тщательно следите за тем, что пишете в электронной почте. Отправленное не туда письмо может повредить вашей карьере.

Отношения

В отношениях с любимым человеком Раки достигнут максимального взаимопонимания. Вы сможете найти общие интересы там, где и не подозревали. Одиноким Ракам звезды рекомендуют отправиться на вечеринку. Вы отлично проведете время и почувствуете себя в центре внимания. Виртуальные знакомства могут перетечь в реальные отношения.

Здоровье

Водные процедуры и плавание пойдут вам на пользу. Если нет возможности выехать к морю, ограничьтесь покупкой абонемента в бассейн или походом в аквапарк.

Покупки

Удачными будут покупки, связанные с домом. Постельное белье, шторы и другой текстиль — так вы сможете быстро преобразить пространство и добавить ему ярких красок.

Гороскоп для Львов

24 июля — 23 августа

Карьера

Чтобы добиться цели на этой неделе, вам нужно сформулировать ее максимально конкретно и не отступать от намеченного плана. Звезды предвещают Львам повышение в должности или другие позитивные перемены в карьере. Вы сможете добиться уважения и авторитета как у коллег, так и у тех, кто выше вас по статусу.

Отношения

В отношениях с близким человеком возможны конфликты на почве ревности. Ваше слишком игривое поведение может причинять партнеру боль, о которой вы даже не догадываетесь. Постарайтесь менее демонстративно увлекаться другими людьми.

Здоровье

Вторник — отличный день для того, чтобы бросить курить или отказаться от алкоголя. Вся неделя будет очень удачной для тех, кто задумался о здоровом образе жизни.

Покупки

Сейчас вы можете запланировать покупку или приобрести какое-то двухколесное средство передвижения. Велосипед или мотоцикл — в зависимости от вашего желания и финансовых возможностей.

Гороскоп для Дев 24 августа — 23 сентября

Карьера

От Дев на этой неделе потребуется действовать нестандартно и искать новые решения. Приготовьтесь проявить максимум творчества, на которое вы способны. В этом труде вы не будете одиноки. Скорее всего, в вашем окружении появятся интересные, оригинальные люди, готовые прийти на помощь.

Отношения

Внешние обстоятельства могут нарушить ваши совместные планы с любимым человеком. Это не помешает вам сделать отношения крепче и гармоничнее, если вы проявите терпимость и не будете высказывать претензии, когда дело пошло не так, как вы рассчитывали. В выходные одиноким Девам рекомендуется активное интернет-общение. Как минимум оно поможет вам развеяться, как максимум — приведет к реальному свиданию.

Здоровье

Усиленные тренировки помогут вам сохранить тонус и противостоять различным вирусам и инфекциям.

Покупки

Магазины товаров для творчества ждут вас. Не раздумывайте о том, получится или нет. Берите и пробуйте — рисование, скрапбукинг, вышивку. Все, к чему душа лежит.

Гороскоп для Весов

24 сентября — 23 октября

Карьера

Весам потребуется реагировать быстро. Возможно, даже принимать решения, не имея полной информации. Постарайтесь не паниковать и сделать выводы из того, что есть. Две минуты на размышления у вас в любом случае найдется.

Отношения

В отношениях с любимым человеком может возникнуть проблема из-за того, что вы уделяете ему слишком мало времени. Попробуйте проявить чуть больше внимания, сделайте неожиданный комплимент или маленький сюрприз в течение дня — проблема исчезнет сама собой.

Здоровье

Весы почувствуют себя лучше, если смогут наладить свой график и выделить в нем место для полноценного отдыха и спорта. В этом случае вы уже к концу недели почувствуете позитивные перемены.

Покупки

На этой неделе звезды советуют Весам совершать покупки не для себя, а для своих близких. Попробуйте узнать, о чем мечтает ваш ребенок, родители или любимый человек.

Гороскоп для Скорпионов

24 октября — 22 ноября

Карьера

Доверие к партнеру — залог успеха Скорпиона на этой неделе. Перестаньте контролировать своих коллег или подчиненных, научитесь делегировать задачи — и вы увидите, что дело только выиграет от этой стратегии. Благоприятны все дни, кроме понедельника и воскресенья.

Отношения

Если у вас в последнее время были проблемы с любимым человеком, то сейчас появится шанс все наладить. Самое главное — не отмалчивайтесь, прямо говорите о своих чувствах и опасениях.

Здоровье

Сейчас вы будете более подвержены простудам и ОРЗ, чем обычно. Берегите себя и не доверяйте переменчивой погоде.

Покупки

Удачными будут покупки, связанные с природой. Если приобретение дачного участка пока не входит в ваши планы, можете купить комнатное растение или украшения из дерева.

Гороскоп для Стрельцов

23 ноября — 21 декабря

Карьера

Стрельцам на этой неделе придется хорошенько потрудиться. Нагрузка на работе существенно увеличится, однако вы сможете проявить свои лучшие качества и с блеском справиться с поставленными задачами.

Отношения

Кому-то из близких людей на этой неделе потребуется ваша помощь. Например, может заболеть ребенок или кто-то из родителей, и вам придется ухаживать за ними. Отношения с любимым человеком будут развиваться в положительном направлении. Благоприятное время для помолвки или свадьбы.

Здоровье

У вас будет достаточно сил и здоровья, чтобы справиться со всем на этой неделе.

Покупки

Удачное время для приобретения или смены автомобиля.

Гороскоп для Козерогов

22 декабря — 20 января

Карьера

У Козерогов проснется тяга к творчеству. Любые занятия в этом направлении будут даваться вам легко и с хорошим результатом. Неважно, чем вы решите заняться — рисованием, поэзией или музыкой. Сейчас важно выбирать те задачи, в решении которых вы можете проявить максимум своего таланта.

Отношения

На этой неделе прагматичные Козероги проявят себя невероятными романтиками. Если вы сейчас влюблены в кого-то, то запомните эту неделю как одну из самых ярких и чувственных в своей жизни.

Здоровье

Используйте выходные, чтобы отоспаться и набраться сил, которых у вас осталось совсем мало. Постарайтесь сделать так, чтобы хотя бы один день не был занят никакими рабочими делами.

Покупки

Это благоприятная неделя для активной светской жизни. Обязательно сходите в театр, на концерт или выставку в любой день, кроме воскресенья и понедельника.

Гороскоп для Водолеев

21 января — 19 февраля

Карьера

Работник на этой неделе из Водолеев не слишком усердный. Вы можете заметить, что часто порхаете в небесах и вместо деловых вопросов с большим удовольствием обдумываете предстоящий обед с семьей или любимым человеком. Кажется, кому-то пора в отпуск.

Отношения

Наиболее комфортно Водолеи будут себя чувствовать в окружении родных и любимых людей. Неделя (кроме самого начала и конца) будет благоприятной для приема гостей. Водолеи, пока не вступившие в брак, могут познакомиться с человеком, с которым их в дальнейшем свяжут романтические отношения. Влюбленные представители знака будут счастливы сейчас.

Здоровье

Слабое место на этой неделе — суставы. Не увлекайтесь активными видами спорта и не переусердствуйте с тяжестями. Иначе возможна травма.

Покупки

Можете заняться подготовкой отпуска: покупкой билетов и бронированием отеля.

Гороскоп для Рыб 20 февраля — 20 марта

Карьера

Удачная неделя для Рыб, которые получают образование. Ваши интеллектуальные способности будут на высоте. Вы легко будете усваивать даже очень сложный учебный материал, сдавать экзамены и зачеты.

Отношения

Ваша потребность в общении усилится. Скорее всего, на этой неделе вам предстоит много разговоров с друзьями или родственниками. Если у вас с кем-то были испорчены отношения, то сейчас ситуация может исправиться.

Здоровье

Возможны приступы аллергии. Регулярная уборка и избавление от пылесборников в виде ковров и мягких игрушек помогут смягчить ситуацию.

Покупки

В выходные звезды советуют Рыбам выбраться за город на пикник. Отдых на свежем воздухе обойдется недорого, но поможет вам избавиться от негативной энергии и зарядиться позитивом.